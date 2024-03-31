Geceleri Rahat Uyuyamayan Sinan Akçıl'a Seren Serengil'den 'Dönek Adam' Çıkışı Geldi

Murat Kurum için 'Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum” diyen Sinan Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini açıklamıştı. Ancak seçim gecesi 'Seçimler savaş değil' temalı bir mesaj paylaşan Akçıl'ı, Seren Serengil affetmedi...