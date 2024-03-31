Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Geceleri Rahat Uyuyamayan Sinan Akçıl'a Seren Serengil'den 'Dönek Adam' Çıkışı Geldi

Geceleri Rahat Uyuyamayan Sinan Akçıl'a Seren Serengil'den 'Dönek Adam' Çıkışı Geldi

Seren Serengil Sinan Akçıl
Effy
Effy - Onedio Editörü
01.04.2024 - 01:13

Murat Kurum için 'Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum” diyen Sinan Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini açıklamıştı. Ancak seçim gecesi 'Seçimler savaş değil' temalı bir mesaj paylaşan Akçıl'ı, Seren Serengil affetmedi...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yerel seçimler kapsamında AKP'nin Adayı Murat Kurum'un seçim şarkısını yapmıştı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yerel seçimler kapsamında AKP'nin Adayı Murat Kurum'un seçim şarkısını yapmıştı.

Üstüne desteğini bir de sahneye çıkarak duyurmuştu: "Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum” diyen Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini açıklamıştı.

Üstüne desteğini bir de sahneye çıkarak duyurmuştu: "Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum” diyen Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini açıklamıştı.

Öte yandan, Seren Serengil de "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum" sözleriyle oyunu açıklamıştı.

Öte yandan, Seren Serengil de "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum" sözleriyle oyunu açıklamıştı.

İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum. Karakterli olduğum için, yurdumu sevdiğim için ve hayvanları sevdiğim için onlara son senelerde yapılan zulmü savunanlara oyumu vermeyeceğim.

Sinan Akçıl, Seren Serengil'in bu açıklaması üzerine 'Yazık bu kızcağıza' yorumunda bulunmuştu.

Sinan Akçıl, Seren Serengil'in bu açıklaması üzerine 'Yazık bu kızcağıza' yorumunda bulunmuştu.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla, Serengil'e 'Yazık' diyen Sinan Akçıl'dan birlik ve beraberlik temalı bir paylaşım geldi.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla, Serengil'e 'Yazık' diyen Sinan Akçıl'dan birlik ve beraberlik temalı bir paylaşım geldi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu sefer de Seren Serengil affetmedi ve "Ya ne dönek bi' adamsın, düne kadar Kurum diyordun, ben Ekrem Bey'i destekliyorum diye acıyorum bu kıza diyordun" sözleriyle sert çıkıştı.

Bu sefer de Seren Serengil affetmedi ve "Ya ne dönek bi' adamsın, düne kadar Kurum diyordun, ben Ekrem Bey'i destekliyorum diye acıyorum bu kıza diyordun" sözleriyle sert çıkıştı.

Seren Serengil'in paylaşımını buraya bırakalım:

Seren Serengil'in paylaşımını buraya bırakalım:

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?