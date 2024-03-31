Geceleri Rahat Uyuyamayan Sinan Akçıl'a Seren Serengil'den 'Dönek Adam' Çıkışı Geldi
Geceleri Rahat Uyuyamayan Sinan Akçıl'a Seren Serengil'den 'Dönek Adam' Çıkışı Geldi
Murat Kurum için 'Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum” diyen Sinan Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini açıklamıştı. Ancak seçim gecesi 'Seçimler savaş değil' temalı bir mesaj paylaşan Akçıl'ı, Seren Serengil affetmedi...
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Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, yerel seçimler kapsamında AKP'nin Adayı Murat Kurum'un seçim şarkısını yapmıştı.
Üstüne desteğini bir de sahneye çıkarak duyurmuştu: "Kendisini tanıdığım günden beri ona karşı çok güzel duygular besliyorum” diyen Akçıl 'geceleri rahat uyumak için' oyunu Murat Kurum'a vereceğini açıklamıştı.
Öte yandan, Seren Serengil de "İstanbul'da doğdum, büyüdüm ve oyumu Ekrem İmamoğlu'na veriyorum" sözleriyle oyunu açıklamıştı.
Sinan Akçıl, Seren Serengil'in bu açıklaması üzerine 'Yazık bu kızcağıza' yorumunda bulunmuştu.
İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasıyla, Serengil'e 'Yazık' diyen Sinan Akçıl'dan birlik ve beraberlik temalı bir paylaşım geldi.
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Bu sefer de Seren Serengil affetmedi ve "Ya ne dönek bi' adamsın, düne kadar Kurum diyordun, ben Ekrem Bey'i destekliyorum diye acıyorum bu kıza diyordun" sözleriyle sert çıkıştı.
Seren Serengil'in paylaşımını buraya bırakalım:
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