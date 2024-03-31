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Ünlü İsimlerin Yerel Seçim Sonuçlarına Yönelik Tepkileri Sosyal Medyanın Gündeminde!

Ünlü İsimlerin Yerel Seçim Sonuçlarına Yönelik Tepkileri Sosyal Medyanın Gündeminde!

Yerel Seçim
Effy
Effy - Onedio Editörü
01.04.2024 - 00:18

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde yavaş yavaş sona yaklaşıldı. Sandıkların büyük çoğunluğunun açıklanmasıyla kazanan isimler de yavaştan belli oldu. 

Ünlü isimlerin seçim sonuçlarına ilk tepkilerini sizler için derledik... 👇

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1. Giray Altınok

2. Mustafa Sandal

2. Mustafa Sandal
twitter.com

3. Sergen Deveci

4. Cem Yılmaz

4. Cem Yılmaz
twitter.com

5. Öykü Serter

5. Öykü Serter
twitter.com
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6. Müjgan Ferhan Şensoy

6. Müjgan Ferhan Şensoy
twitter.com

7. Şevket Çoruh

7. Şevket Çoruh
twitter.com

8. Özgür Demirtaş

8. Özgür Demirtaş
twitter.com

9. Şevval Sam

9. Şevval Sam
twitter.com

10. Ceylan Ertem

10. Ceylan Ertem
twitter.com
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11. Cem Davran

11. Cem Davran
twitter.com

12. Sinan Akçıl

12. Sinan Akçıl
twitter.com

13. Seren Serengil

13. Seren Serengil

14. Derya Şensoy

14. Derya Şensoy
twitter.com

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sinan

Akçıl yavrum dönüş çabanı taktir ettim harikasın lan

RACON X RACON

360 derece yapma bari....Bu kadar da U olmaz ki.......

Selver.1994.06

Alişan ve diğer yandaş sanatçı şarkıcı bozuntuların yüz ifadesini merak ediyorum

RACON X RACON

Yüz ifadelerinin boka döndügünden emin olabilirisin..Zaten merhamet ve nur hic yoktu ..

Alper

Bana mı öyle geliyor yoksa bu sanatçıların en malları akp li mi?

Rick

Sadece sanatçıların mı?