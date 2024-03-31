Ünlü İsimlerin Yerel Seçim Sonuçlarına Yönelik Tepkileri Sosyal Medyanın Gündeminde!
Ünlü İsimlerin Yerel Seçim Sonuçlarına Yönelik Tepkileri Sosyal Medyanın Gündeminde!
31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilen yerel seçimde yavaş yavaş sona yaklaşıldı. Sandıkların büyük çoğunluğunun açıklanmasıyla kazanan isimler de yavaştan belli oldu.
Ünlü isimlerin seçim sonuçlarına ilk tepkilerini sizler için derledik... 👇
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2. Mustafa Sandal
4. Cem Yılmaz
5. Öykü Serter
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6. Müjgan Ferhan Şensoy
7. Şevket Çoruh
8. Özgür Demirtaş
9. Şevval Sam
10. Ceylan Ertem
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11. Cem Davran
12. Sinan Akçıl
13. Seren Serengil
14. Derya Şensoy
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Akçıl yavrum dönüş çabanı taktir ettim harikasın lan
360 derece yapma bari....Bu kadar da U olmaz ki.......
Alişan ve diğer yandaş sanatçı şarkıcı bozuntuların yüz ifadesini merak ediyorum
Yüz ifadelerinin boka döndügünden emin olabilirisin..Zaten merhamet ve nur hic yoktu ..
Bana mı öyle geliyor yoksa bu sanatçıların en malları akp li mi?
Sadece sanatçıların mı?