Feyza Altun İBB Adaylarının İsimlerinin Doğrusunu Unutturdu: Ekrem İmaro vs. Fuat Kurum

Ünlü avukat Feyza Altun da seçim gündemini heyecanla takip eden isimlerden. Sokak röportajları esnasında İBB adaylarının isimlerini yanlış söyleyen insanları unutmayan Feyza Altun, isimlerin doğrusu yerine bu versiyonlarını tercih edince ortaya güldüren paylaşımlar çıktı.