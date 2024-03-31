Feyza Altun İBB Adaylarının İsimlerinin Doğrusunu Unutturdu: Ekrem İmaro vs. Fuat Kurum
Feyza Altun İBB Adaylarının İsimlerinin Doğrusunu Unutturdu: Ekrem İmaro vs. Fuat Kurum
Ünlü avukat Feyza Altun da seçim gündemini heyecanla takip eden isimlerden. Sokak röportajları esnasında İBB adaylarının isimlerini yanlış söyleyen insanları unutmayan Feyza Altun, isimlerin doğrusu yerine bu versiyonlarını tercih edince ortaya güldüren paylaşımlar çıktı.
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Ünlü avukat Feyza Altun zaman zaman açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündeme gelmesiyle tanınan bir isim.
Tüm Türkiye gibi yerel seçim sonuçlarını takip eden Feyza Altun'dan yine konuşulacak paylaşımlar geldi.
Seçim dönemi boyunca sokak röportajlarında İBB adayları Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un isimlerini bir türlü tutturamayan insanlar herkesi güldürmüştü.
Feyza Altun da bu isimlerden yola çıkarak gündeme dair paylaşımlarda bulundu...
Önce Ekrem İmaro'ya sevgilerini yolladı...
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Sonra "Murat Kavuncu’yla Fuat Kurum kaybediyorlar sanki" yorumunda bulundu.
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