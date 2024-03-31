Seçimin Nabzını Tutan Fatih Altaylı'dan Çok Konuşulacak Murat Kurum Açıklaması Geldi

Özlem Gürses ile YouTube platformundan canlı yayın yaptığı “Teke Tek Seçim Özel Yayını” ile seçimin nabzını tutan Fatih Altaylı, Gürses'in 'Murat Kurum üzülüyordur herhalde' cümlesine çok konuşulacak bir yorumda bulundu.