Seçimin Nabzını Tutan Fatih Altaylı'dan Çok Konuşulacak Murat Kurum Açıklaması Geldi

Özlem Gürses ile YouTube platformundan canlı yayın yaptığı “Teke Tek Seçim Özel Yayını” ile seçimin nabzını tutan Fatih Altaylı, Gürses'in 'Murat Kurum üzülüyordur herhalde' cümlesine çok konuşulacak bir yorumda bulundu.
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Bugün tüm Türkiye yerel seçimler kapsamında sandık başına giderek oy kullandı: Fatih Altaylı ve Özlem Gürses seçimi YouTube canlı yayınında birlikte takip ediyor.
Şu anda açılmaya devam edilen sandıklarda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde sürdürdüğü görüldü.
Bunun üzerine Özlem Gürses'in "Murat Kurum üzülüyordur herhalde" yorumuna karşılık Altaylı, "Ona üzül derlerse üzülecektir herhalde" yanıtını verdi.
O anlar:
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