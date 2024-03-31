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Seçimin Nabzını Tutan Fatih Altaylı'dan Çok Konuşulacak Murat Kurum Açıklaması Geldi

Seçimin Nabzını Tutan Fatih Altaylı'dan Çok Konuşulacak Murat Kurum Açıklaması Geldi

Yerel Seçim Fatih Altaylı Murat Kurum
Effy
Effy - Onedio Editörü
31.03.2024 - 20:40

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Özlem Gürses ile YouTube platformundan canlı yayın yaptığı “Teke Tek Seçim Özel Yayını” ile seçimin nabzını tutan Fatih Altaylı, Gürses'in 'Murat Kurum üzülüyordur herhalde' cümlesine çok konuşulacak bir yorumda bulundu.

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Bugün tüm Türkiye yerel seçimler kapsamında sandık başına giderek oy kullandı: Fatih Altaylı ve Özlem Gürses seçimi YouTube canlı yayınında birlikte takip ediyor.

Bugün tüm Türkiye yerel seçimler kapsamında sandık başına giderek oy kullandı: Fatih Altaylı ve Özlem Gürses seçimi YouTube canlı yayınında birlikte takip ediyor.

Şu anda açılmaya devam edilen sandıklarda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde sürdürdüğü görüldü.

Şu anda açılmaya devam edilen sandıklarda İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun yarışı önde sürdürdüğü görüldü.

Bunun üzerine Özlem Gürses'in "Murat Kurum üzülüyordur herhalde" yorumuna karşılık Altaylı, "Ona üzül derlerse üzülecektir herhalde" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Özlem Gürses'in "Murat Kurum üzülüyordur herhalde" yorumuna karşılık Altaylı, "Ona üzül derlerse üzülecektir herhalde" yanıtını verdi.

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