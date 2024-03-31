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Yerel Seçimde Muhtarları Unutan Vatandaşların Masum Aydınlanmaları Güldürdü

Yerel Seçimde Muhtarları Unutan Vatandaşların Masum Aydınlanmaları Güldürdü

Yerel Seçim
Effy
Effy - Onedio Editörü
31.03.2024 - 20:24

Tüm Türkiye bugün oy vermenin heyecanıyla sandık başına gitti. Yerel seçimler kapsamında bölgelerindeki il ve ilçe yönetimi için oy veren vatandaşlardan muhtarları unutanlar oldu... Yaşadıkları masum aydınlanmalar sonucunda ortaya gülümseten paylaşımlar çıktı.

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Beklenen gün geldi: Bugün yerel seçimler için vatandaşlar sandık başına oy kullanmaya gitti.

Beklenen gün geldi: Bugün yerel seçimler için vatandaşlar sandık başına oy kullanmaya gitti.

Yerel seçimler kapsamında bölgelerindeki il ve ilçe yönetimi için oy verdi: Oy pusulalarının 4 tane olması bazı vatandaşların kafasının karışmasına da neden oldu.

Yerel seçimler kapsamında bölgelerindeki il ve ilçe yönetimi için oy verdi: Oy pusulalarının 4 tane olması bazı vatandaşların kafasının karışmasına da neden oldu.

Oy pusulasının uzunluğunun İstanbul'da 97 santim, Ankara'da 79 santim, İzmir'de ise 86 santim olarak aktarıldı.

Üstüne muhtar seçimi için olan oy pusulalarını broşür zanneden vatandaşların sonradan yaşadığı aydınlanma çok konuşuldu.

Üstüne muhtar seçimi için olan oy pusulalarını broşür zanneden vatandaşların sonradan yaşadığı aydınlanma çok konuşuldu.
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Pusulayı eve götüren de oldu...

Pusulayı eve götüren de oldu...
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Reklam broşürü zannedip görmezden gelen de. 👀

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