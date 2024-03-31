Yerel Seçimde Muhtarları Unutan Vatandaşların Masum Aydınlanmaları Güldürdü
Yerel Seçimde Muhtarları Unutan Vatandaşların Masum Aydınlanmaları Güldürdü
Tüm Türkiye bugün oy vermenin heyecanıyla sandık başına gitti. Yerel seçimler kapsamında bölgelerindeki il ve ilçe yönetimi için oy veren vatandaşlardan muhtarları unutanlar oldu... Yaşadıkları masum aydınlanmalar sonucunda ortaya gülümseten paylaşımlar çıktı.
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Beklenen gün geldi: Bugün yerel seçimler için vatandaşlar sandık başına oy kullanmaya gitti.
Yerel seçimler kapsamında bölgelerindeki il ve ilçe yönetimi için oy verdi: Oy pusulalarının 4 tane olması bazı vatandaşların kafasının karışmasına da neden oldu.
Üstüne muhtar seçimi için olan oy pusulalarını broşür zanneden vatandaşların sonradan yaşadığı aydınlanma çok konuşuldu.
Pusulayı eve götüren de oldu...
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