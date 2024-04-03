Spor Dünyasında Bomba Ayrılık: Aşklarıyla Sürpriz Yapan Zehra Güneş ve Berke Özer'den Kötü Haber
Spor Dünyasında Bomba Ayrılık: Aşklarıyla Sürpriz Yapan Zehra Güneş ve Berke Özer'den Kötü Haber
Kaynak: https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/...
Vakıfbank’ta fırtınalar estiren voleybolcu Zehra Güneş ile Eyüpspor’un başarılı kalecisi Berke Özer’in aşk yaşamaya başladığı haberi herkesi bir hayli şaşırtmıştı. Hürriyet'ten Mustafa Üstandağ'ın haberine göre, sessiz sedasız başlayan 6 aylık ilişki aynı şekilde sona erdi.
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız nam-ı diğer Filenin Sultanları denilince akıllara gelen ilk isimlerden biridir Zehra Güneş...
Hırsı, gücü ve yetenekleriyle milli takımda güneş gibi parlayan başarılı smaçör 2017'den beri formasını giydiği Vakıfbank’ta da rakiplerine nefes aldırmıyor.
Başarılarıyla sıkça konuştuğumuz Zehra Güneş'in duru güzelliği de dillerden düşmüyor desek yeridir. Kendisinin inanılmaz bir hayran kitlesi var gerçekten.
Durum böyle olunca, duvar gibi blokları, güçlü smaçlarıyla sahadaki performansıyla takdir toplayan milli voleybolcumuz manşetlerde daha sık yer alır oldu.
Ya saha içindeki performansı ya da sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Güneş geçtiğimiz aylarda bomba bir aşk haberiyle karşımıza çıkmıştı.
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Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Zehra Güneş, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen genç kaleci Berke Özer'le sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlamıştı.
Neden sürpriz? Çünkü; Berke Özer, daha önce Fenerbahçe Opet'in Rus voleybolcusu Arina Fedorovtseva'ya gönlünü kaptırmıştı. Bir süre birliktelik yaşayan ikiliden daha sonra ayrılık haberi gelmişti.
Spor camiasında sevilen iki isim olan Berke Özer ve Zehra Güneş yaklaşık 6 aydır devam eden aşklarını kameralardan uzakta yaşıyordu. İkili neredeyse hiç yan yana görmedik. Ancak popüler çiftten bir son dakika haberi geldi!
Yine Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Zehra Güneş ve Berke Özer ilişkisi sona erdi. Beraberliğin bitmesindeki temel neden ise iki yıldız ismin, kariyerlerindeki devam ettirdikleri yoğun tempo!
İkisi de yoğun tempoyla çalıştıkları için ilişkilerine yeteri kadar vakit ayıramamışlar. Hem Zehra Güneş hem de Berke Özer kariyerlerini zirveye taşımak için odaklarını işlerine çevirmek istemiş.
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