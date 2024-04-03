Spor Dünyasında Bomba Ayrılık: Aşklarıyla Sürpriz Yapan Zehra Güneş ve Berke Özer'den Kötü Haber

Vakıfbank’ta fırtınalar estiren voleybolcu Zehra Güneş ile Eyüpspor’un başarılı kalecisi Berke Özer’in aşk yaşamaya başladığı haberi herkesi bir hayli şaşırtmıştı. Hürriyet'ten Mustafa Üstandağ'ın haberine göre, sessiz sedasız başlayan 6 aylık ilişki aynı şekilde sona erdi.