Uzun Süredir Ortalıkta Gözükmeyen Tarkan'dan Alıştığımız Video Geldi: Megastar Hayranlarına "Hazır Olun" Dedi
Uzun Süredir Ortalıkta Gözükmeyen Tarkan'dan Alıştığımız Video Geldi: Megastar Hayranlarına "Hazır Olun" Dedi
Yaşadığı sağlık sorunlarıyla hayranlarını bir hayli endişelendiren Megastar Tarkan hakkında çıkan 'kayıplara karıştı' haberlerine videolu bir yanıt verdi. Ünlü şarkıcı açıklamasında yaz aylarına yeni albümle gireceğinin müjdesini verdi!
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Birbirinden başarılı şarkılarıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Tarkan'ın sesinden dinlediğimiz parçalar hala hitler arasında!
Sayısını unuttuğumuz kadar çok şarkısını dinlemelere doyamadığımız Megastar'ımız geçtiğimiz aylarda verdiği konserlerle ortalığı kasıp kavurmuştu.
Gündeme damga vuran "Geççek" şarkısının sözleri yüzünden belli bir kesim tarafından da ağır eleştiri oklarının hedefi olmuştu
Türkiye Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel yazıp bestelediğği "Sen Rahat Uyu" adlı marşla bir kez daha kalpleri kazanan Tarkan'nın yeni albüm müjdesi herkesi heyecanlandırmıştı.
Belki fark etmişsinizdir; uzun zamandır sahnede görmeye hasret kaldığımız Tarkan bir süredir ortalarda da görünmüyodu.
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Geçtiğimiz günlerde bir klinikte üç saat kaldığı fark edilen Tarkan'ın muayene çıkışında yakın korumasının eşlik etmedi dikkatlerden kaçmamıştı.
Klinik önünde basın mensuplarının kendisini beklediğini gören ünlü şarkıcı, ilk başta klinikten çıkmak istememiş sonra yüzüne maske ve şapkayla gizlemişti.
O günden sonra sosyal medya hesaplarından paylaşım da yapmayan Megastar tüm sevenlerini de endişelendirmişti.
Hakkında "ortadan kayboldu" dedikodularının alıp başını yürümesinin ardından Tarkan'dan videolu bir açıklama geldi!
Gelin, Tarkan'ın herhangi bir not eklemeden yaptığı paylaşımında neler dediğini görelim: "Merhabalar, nasılsınız? 'Ya bu Tarkan'a ne oldu yine, kayıplara karıştı' diyorsunuzdur, değil mi? Valla harıl harıl çalışıyorum."
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"Yeni şarkıları albümü sizlere, bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum. Merak etmeyin yetişicek yüzdük kuyruğuna geldik bitmek üzere. Çok da güzel bir albüm geliyor bence. Tabii takdir size kalmış ama bence seveceksiniz."
"Bu yaz güzel bir yaz olacak yani inşallah diyelim. Umut dolu sevinç dolu, eğlendiğimiz yüzümüzün güldüğü bir yaz olsun."
"İnşallah, inşallah, inşallah! Yakında görüşmek üzere ben çalışayım o zaman. Seviyorum sizi."
Tarkan'ın albüm müjdesine gelen yorumları da beraber görelim...
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