Banu Parlak Tasmasız Gezdirdiği İçin Başka Bir Köpeğin Ölümüne Yol Açan Köpeği Drogo'nun Son Halini Paylaştı
Banu Parlak Tasmasız Gezdirdiği İçin Başka Bir Köpeğin Ölümüne Yol Açan Köpeği Drogo'nun Son Halini Paylaştı
Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın alabay cinsi köpeği Drogo, komşularının küçük köpeği Leo'ya saldırması sonucu ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Parlak köpeğinin son durumunu paylaştı!
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Tiktok'un atası sayılan Vine döneminde ortaya çıkan Banu Parlak, arabasında dudaklarını büzerek söylediği şarkı videolarıyla tanınmış bir isim.
Sosyal medyada fenomen olmaya başladıktan sonra şarkıcılığa da yönelen Parlak, şu sıralar güzellik merkezleri işletiyor.
Belindeki silahla, elindeki tesbihle yaptığı paylaşımlarla birçok kullanıcı tarafından "mafyatik" olarak anılan fenomen son dönemlerde Dilan Polat'la yaşadığı olaylarla da gündemdeydi.
Sosyal medyada sıklıkla paylaşım yapan Banu Parlak'ın vazgeçilmezlerinden biri de alabay cinsi Drogo adlı büyük ırk köpeği...
Geçtiğimiz haftalarda çok üzücü bir olay yaşandı. Fenomen, Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşadığı lüks sitede köpeğiyle dolaşmaya çıkmıştı.
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Yasemin ve Emin Kılıç kardeşler de tam o esnada Parlak'ın evinin önünden geçiyordu. Ne olduysa o an oldu ve Drogo, Kılıç kardeşlerin köpeği Leo'ya saldırdı.
23 yaşındaki kardeşlerin iddiasına göre; Türkmenistan'da silah olarak kabul edilen cinsteki köpeğin ne tasması takılıydı ne de ağızlığı vardı...
Veterinerde yoğun bakıma alınan 6 yaşındaki Leo tüm müdahalelere rağmen maalesef ki kurtarılamadı. Acılı aile olayın ardından Banu Parlak'ın adam getirttiğini ve evlerine saldırdıklarını da anlatmıştı.
Hakkındaki tüm iddiaları reddeden, Leo'nun ailesine uzaklaştırma aldırdığını açıklayan Parlak'ın ifadeleri de kamuoyunda tepki topladı.
"Banu Parlak sen bir katilsin" tepkilerinin yükselmesinin ardından "Saldırgan olmadığı halde Drogo tasmasız gezmiyor, yasaklı bir ırk olmadığı halde Drogo tasmasız gezmiyor." diyen fenomen, bir de ailenin Drogo'ya olan tavırları yüzünden köpeğinin saldırdığını söylemişti.
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Olayın üzerinden günler geçtikten sonra yeni bir paylaşım daha yapıldı. Banu Parlak, rehabilitasyon alan köpeği Drogo'nun son halini paylaştı.
Parlak, "Oğlum iyi. Rehabilite aşamasında çok etkilendi, günlerce ağladı. Bir süre daha eğitimi devam edecek" açıklamasında bulundu.
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