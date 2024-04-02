Banu Parlak Tasmasız Gezdirdiği İçin Başka Bir Köpeğin Ölümüne Yol Açan Köpeği Drogo'nun Son Halini Paylaştı

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak'ın alabay cinsi köpeği Drogo, komşularının küçük köpeği Leo'ya saldırması sonucu ölümüne neden olmuştu. Olayın ardından yaptığı açıklamalarla tepki çeken Parlak köpeğinin son durumunu paylaştı!