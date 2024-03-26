Büyük Irk Köpeği Komşunun Köpeğini Öldürmüştü: İlk Kez Sözlü Açıklama Banu Parlak'tan Sert Sözler!
Büyük Irk Köpeği Komşunun Köpeğini Öldürmüştü: İlk Kez Sözlü Açıklama Banu Parlak'tan Sert Sözler!
Güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeğinin başka bir köpeğe saldırması sonucu ölümüne yol açması gündeme bomba gibi düştü. Daha önce suçlamaları kabul etmediğini belirten yazılı bir açıklama yapan Banu Parlak bu sefer de videolu paylaşımlarla yaşananları kendi penceresinden detaylıca anlattı!
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Pek çok suçlamayla aylardır cezaevinde yatan Dilan Polat davasında adı geçen Banu Parlak bu sefer korkunç bir olayla gündeme geldi.
Sosyal medyada oldukça aktif şekilde kullanan ünlü fenomen "Drogo" adını verdiği alabay cinsi köpeğiyle de sürekli paylaşım yapıyor.
Hatta Parlak kendisine sıkça sorulan "korkmuyor musun?" sorusuna da videolu bir yanıt vermiş ve "asla saldırgan bir ırk değil" demişti.
Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nde yaşadığı lüks sitede içinde köpeğiyle yürüyüşe çıktığı söylenen Banu Parlak'ın Drogo'ya tasma ve ağızlık takmadığı iddia edildi.
İddialara göre, o esnada komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin küçük ırk köpeği Leo'yu gören Drogo saldırmaya başladı.
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Bu saldırıdan ağır yara alan Leo maalesef ki kurtarılamadı. Hayatını kaybeden patili dostalarının ardından sinir krizi geçiren Kılıç ailesi, "Banu Parlak sen bir katilsin" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Leo'yu dolaştırırken Banu Parlak'ın köpeğini gördük. Bahçe içerisinde tasmasız dolaşıyordu. Annem ile birlikte onunla karşılaşmamak için yolumuzu değiştirdik ancak tam içeri girerken Banu Parlak köpeği ile birlikte tasmasız şekilde çıktı."
Olayın büyük ses getirmesinden sonra ilk kez yazılı bir açıklama yapan fenomen Drogo'nun durup dururken değil, komşuları şiddet gösterdiği için saldırganlaştığını söyleyerek hakkındaki iddialara sert çıktı.
Banu Parlak epey uzun bir yazılı açıklama yapsa da tepkiler dinmeyip, aksine artarak devam edince bu sefer de videolu paylaşımlarda bulundu.
"Saldırgan olmadığı halde Drogo tasmasız gezmiyor, yasaklı bir ırk olmadığı halde Drogo tasmasız gezmiyor. O an biz de kapıdan çıkıyorduk, tasması kapıya takıldı."
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"Karşı tarafı anlıyorum, sinirliler. Haklılar da, ama yalan söylemek niye? Defalarca uyarılmışım... Üç kere evime gelindi. Uzaklaştırma aldırdım. Evime saldırdılar."
"Keşke bana bir şey olsaydı. O köpeğe bir şey olmasaydı. Diğer canlılar için ne varsa üzerime düşen yapayım."
"Videoyu çeken arkadaş keşke tam çekseymiş. Tasmasız gezdirmediğim köpeğimi. Tasması yerde... Yeter artık, katil ilan ettiniz beni"
"Drogo büyük bir ırk. Havladığında çok ses çıkartıyor diye evimde bile bakmıyorum. İş yerimin terasında terasta kafesi var...Bunun sebebi ben değilim!"
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