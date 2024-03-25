Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ünlü Oyuncu Burcu Özberk, Banu Parlak'ın Köpeğinin Saldırısı Sonucunda Yaşanan Katliama Sert Çıktı!

Ünlü Oyuncu Burcu Özberk, Banu Parlak'ın Köpeğinin Saldırısı Sonucunda Yaşanan Katliama Sert Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
25.03.2024 - 22:49

Banu Parlak'ın tasmasız olarak gezdirdiği 'Drago' adlı alabay cinsi köpeğinin bir başka köpeğe saldırıp öldürmesine sosyal medya kullanıcılarından sonra bir tepki de ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten geldi!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz saatlerde odağında Dilan Polat davasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın olduğu korkunç bir olay yaşandı biliyorsunuz...

Geçtiğimiz saatlerde odağında Dilan Polat davasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın olduğu korkunç bir olay yaşandı biliyorsunuz...

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni, alabay cinsi köpeği Drogo ile yürüyüşe çıktı.

Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni, alabay cinsi köpeği Drogo ile yürüyüşe çıktı.

Tasmasız gezdirdiği köpeği Drogo, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin küçük ırk köpeği Leo'ya saldırdı.

Tasmasız gezdirdiği köpeği Drogo, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin küçük ırk köpeği Leo'ya saldırdı.

Köpekler zar zor ayrıldı fakat olan oldu. Yoğun bakıma kaldırılan Leo hayatını kaybetti.

Köpekler zar zor ayrıldı fakat olan oldu. Yoğun bakıma kaldırılan Leo hayatını kaybetti.

Konuyla ilgili oldukça enteresan ve vurdumduymaz bir tavır takındığı iddia edilen Banu Parlak ise konuyla ilgili, komşularının Drago'ya şiddet uyguladığı için saldırganlaştığını, amacının sadece Leo'yla oynamak olduğunu belirttiği bir açıklamada bulundu.

Konuyla ilgili oldukça enteresan ve vurdumduymaz bir tavır takındığı iddia edilen Banu Parlak ise konuyla ilgili, komşularının Drago'ya şiddet uyguladığı için saldırganlaştığını, amacının sadece Leo'yla oynamak olduğunu belirttiği bir açıklamada bulundu.

Kaçıranlarınız için olayın tüm detaylarından bu yazımızda bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yaşanan katliama sosyal medyadan da büyük tepki yağdı tabii ki.

Yaşanan katliama sosyal medyadan da büyük tepki yağdı tabii ki.
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz saatlerde meseleye bir tepki de ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten geldi... Kendisi de köpek sahibi olan Burcu Özberk, köpeğin saldırganlık eğimi olmasına rağmen tasmasız gezdirilmesine değindi.

Geçtiğimiz saatlerde meseleye bir tepki de ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten geldi... Kendisi de köpek sahibi olan Burcu Özberk, köpeğin saldırganlık eğimi olmasına rağmen tasmasız gezdirilmesine değindi.

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:https://renovate.onedio.com/haber/alisan-dan-estetik-furyasina-katilan-hemcinsi-meslektaslarina-ders-1212954

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?