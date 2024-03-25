Ünlü Oyuncu Burcu Özberk, Banu Parlak'ın Köpeğinin Saldırısı Sonucunda Yaşanan Katliama Sert Çıktı!
Ünlü Oyuncu Burcu Özberk, Banu Parlak'ın Köpeğinin Saldırısı Sonucunda Yaşanan Katliama Sert Çıktı!
Banu Parlak'ın tasmasız olarak gezdirdiği 'Drago' adlı alabay cinsi köpeğinin bir başka köpeğe saldırıp öldürmesine sosyal medya kullanıcılarından sonra bir tepki de ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten geldi!
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Geçtiğimiz saatlerde odağında Dilan Polat davasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın olduğu korkunç bir olay yaşandı biliyorsunuz...
Beylikdüzü Marmara Mahallesi'ndeki lüks bir sitede yaşayan sosyal medya fenomeni, alabay cinsi köpeği Drogo ile yürüyüşe çıktı.
Tasmasız gezdirdiği köpeği Drogo, komşuları Yasemin Kılıç ve annesinin küçük ırk köpeği Leo'ya saldırdı.
Köpekler zar zor ayrıldı fakat olan oldu. Yoğun bakıma kaldırılan Leo hayatını kaybetti.
Konuyla ilgili oldukça enteresan ve vurdumduymaz bir tavır takındığı iddia edilen Banu Parlak ise konuyla ilgili, komşularının Drago'ya şiddet uyguladığı için saldırganlaştığını, amacının sadece Leo'yla oynamak olduğunu belirttiği bir açıklamada bulundu.
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Yaşanan katliama sosyal medyadan da büyük tepki yağdı tabii ki.
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Geçtiğimiz saatlerde meseleye bir tepki de ünlü oyuncu Burcu Özberk'ten geldi... Kendisi de köpek sahibi olan Burcu Özberk, köpeğin saldırganlık eğimi olmasına rağmen tasmasız gezdirilmesine değindi.
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