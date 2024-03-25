Düğün Fotoğrafına Gelen Ağır Yorumları Aylar Sonra Gören Melek Mosso, Hemcinslerine Öfke Kustu!
Düğün Fotoğrafına Gelen Ağır Yorumları Aylar Sonra Gören Melek Mosso, Hemcinslerine Öfke Kustu!
Aylar öncesinden kalma düğün fotoğrafının altına gelen yorumları inceleyen Melek Mosso, gördüklerinden hiç memnun kalmadı. Hemcinslerine öfkesini paylaşımıyla kustu...
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Yıldız Tilbe'nin "Vursalar Ölemem" adlı şarkısına yaptığı coverla müzik dünyasına giriş yapan Melek Mosso, o günden bu yana şarkılarıyla kalbimizde taht kurdu.
Zaman içerisinde koca bir hayran kitlesi edinen şarkıcı, şarkılarının yanı sıra hem hemcinslerini dimdik savunması hem de özel hayatı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden biri haline geldi.
"Kirpiklerin" adlı klibinin setinde tanıştığı model Serkan Sağdıç'la uzunca bir süre sosyal medyanın sürekli gözünün üstünde olduğu bir aşk yaşayan Melek Mosso, 2023'ün son aylarında evlenmişti hatırlarsanız.
Sade bir düğünle evlenen ve düğünden hemen sonra da kutlamasını sahneden yapan şarkıcının gelinliği de, saçı da, makyajı da en ince detaylarına kadar incelenmişti.
Kimilerine samimi ve doğal gelen pozlar, kimileri tarafından da ağır bir eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
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Melek Mosso, geçtiğimiz saatlerde üstünden aylar geçmiş olmasına rağmen Instagram'daki @bridal.tr adlı hesabının paylaştığı düğün fotoğraflarına gelen yorumları incelemeye karar verdi.
Gördüklerinden de hiç memnun kalmadı...👇
Hemen hemen her sahnesinde kadın dayanışması ve birliğine vurgu yapan Melek Mosso, neye uğradığını şaşırınca öfkesini Instagram hikayesinde yaptığı bir paylaşımla kustu.
Yorumları okurken inanların kötü kalpliliğinden midesinin bulandığını söyleyen Melek Mosso, yorum sahiplerinin çoğunun kadın olduğunu ve sayfadaki tüm ünlü çiftlere de benzer muamelenin yapıldığını vurguladı. Sözlerini ise "Allah hepinize gönlünüzün güzelliği kadar versin ama bence bu şekilde devam ederseniz zor..." diyerek noktaladı.
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