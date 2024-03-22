Prenses Kate Middleton'un Kanser Açıklaması ''Bu Ne Bahtsızlık?'' Dedirtti

Kate Middleton'un bulimia hastalığının nüksettiği, kalıtsal bir hastalığa sahip olduğu için saklandığı, Prens William'ın seneler önce çıkan ihanet dedikodusunun halen devam ettiği ve Kate'in dayanamadığı ve hatta öldüğü yönünde birçok dedikodu dolaştı. Herkes, özellikle de yurdum halkı bu meseleye kafayı fena takmıştı!