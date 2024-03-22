Prenses Kate Middleton'un Kanser Açıklaması ''Bu Ne Bahtsızlık?'' Dedirtti
Prenses Kate Middleton'un Kanser Açıklaması ''Bu Ne Bahtsızlık?'' Dedirtti
Galler Prensesi Kate Middleton'un aylardır ortada gözükmemesi sebebiyle, özellikle son bir haftadır tüm dünya ayağa kalkmış durumdaydı. Middleton 88 gün sonra gizemli kayboluşuna dair ilk ağızdan bir açıklamada bulundu. Kanser olduğunu duyuran prensesin hali kimilerine şükür dedirtirken, kimilerinin de ailede süregelen bahtsızlığı sorgulamasına sebep oldu...
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Özellikle son birkaç haftadır dünya basının gündeminde Prens William'ın eşi, sarayın biricik prensesi Kate Middleton vardı biliyorsunuz.
En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prensesin, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla başlayan serüven, ilk başlarda Middleton'un planlı bir ameliyat olduğu ve iyileştiği duyurusuyla bastırılmıştı.
Ardından olayların iyice alevlenmesine sebep olan photoshoplu fotoğraf patlamıştı. Kate Middleton'un nerede olduğu baskın bir şekilde sorgulanmaya başlayınca resmi hesaplardan anneler günü paylaşımının her detayıyla oynandığı ortaya çıkınca işler iyice çirkinleşmişti.
E haliyle, her şey bu kadar şaibeli olunca Diana'nın hazin sonunu bilen herkes Kate Middleton hakkında da türlü türlü teoriler üretmeye başladı.
Derken, geçtiğimiz günlerde Kate Middleton'un Prens William'la alışveriş sonrası yürürken çekilmiş görüntüleri servis edildi.
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88 günlük "Kate nerede?" davası geçtiğimiz dakikalarda son buldu. Kate Middleton, aylar sonra ilk defa kanlı canlı görüntülendi, açıklaması ise nihayet ortaya çıkmasına sevinilmesine sebep olurken bir yandan da üzdü.
Galler prensesi, kanser olduğunu ve tedaviye başladığını duyurdu...
Bu haberi duyanlar, ailede süregelen bahtsızlığı sorgulamadan edemedi... Buyurun kim ne demiş beraber bakalım!
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