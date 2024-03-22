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Prenses Kate Middleton'un Kanser Açıklaması ''Bu Ne Bahtsızlık?'' Dedirtti

Prenses Kate Middleton'un Kanser Açıklaması ''Bu Ne Bahtsızlık?'' Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.03.2024 - 23:47

Galler Prensesi Kate Middleton'un aylardır ortada gözükmemesi sebebiyle, özellikle son bir haftadır tüm dünya ayağa kalkmış durumdaydı. Middleton 88 gün sonra gizemli kayboluşuna dair ilk ağızdan bir açıklamada bulundu. Kanser olduğunu duyuran prensesin hali kimilerine şükür dedirtirken, kimilerinin de ailede süregelen bahtsızlığı sorgulamasına sebep oldu...

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Özellikle son birkaç haftadır dünya basının gündeminde Prens William'ın eşi, sarayın biricik prensesi Kate Middleton vardı biliyorsunuz.

Özellikle son birkaç haftadır dünya basının gündeminde Prens William'ın eşi, sarayın biricik prensesi Kate Middleton vardı biliyorsunuz.

Normalde kraliyet görevlerine bağlılığıyla ve kraliyetin yüzü olmasıyla tanıdığımız Kate Middleton'un üç aya yakın bir süre boyunca hiç ortalıkta görülmemesi türlü türlü teorilere sebep olmuştu.

En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prensesin, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla başlayan serüven, ilk başlarda Middleton'un planlı bir ameliyat olduğu ve iyileştiği duyurusuyla bastırılmıştı.

En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prensesin, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılmasıyla başlayan serüven, ilk başlarda Middleton'un planlı bir ameliyat olduğu ve iyileştiği duyurusuyla bastırılmıştı.

Fakat tüm programı o geceden sonra iptal edilen prensesin ekibinin tüm bu planlı ameliyat meselesinden haberinin olmaması şüphe uyandırmıştı. 14 gün hastanede kaldığı bilinen prensesin yattığı sürece boyunca kimse tarafından ziyaret edilmemesi ve aileden kimsenin bir geçmiş olsun mesajı bile paylaşmaması da tuzu biberi olmuştu.

Ardından olayların iyice alevlenmesine sebep olan photoshoplu fotoğraf patlamıştı. Kate Middleton'un nerede olduğu baskın bir şekilde sorgulanmaya başlayınca resmi hesaplardan anneler günü paylaşımının her detayıyla oynandığı ortaya çıkınca işler iyice çirkinleşmişti.

Ardından olayların iyice alevlenmesine sebep olan photoshoplu fotoğraf patlamıştı. Kate Middleton'un nerede olduğu baskın bir şekilde sorgulanmaya başlayınca resmi hesaplardan anneler günü paylaşımının her detayıyla oynandığı ortaya çıkınca işler iyice çirkinleşmişti.

E haliyle, her şey bu kadar şaibeli olunca Diana'nın hazin sonunu bilen herkes Kate Middleton hakkında da türlü türlü teoriler üretmeye başladı.

E haliyle, her şey bu kadar şaibeli olunca Diana'nın hazin sonunu bilen herkes Kate Middleton hakkında da türlü türlü teoriler üretmeye başladı.

Kate Middleton'un bulimia hastalığının nüksettiği, kalıtsal bir hastalığa sahip olduğu için saklandığı, Prens William'ın seneler önce çıkan ihanet dedikodusunun halen devam ettiği ve Kate'in dayanamadığı ve hatta öldüğü yönünde birçok dedikodu dolaştı. Herkes, özellikle de yurdum halkı bu meseleye kafayı fena takmıştı!

Derken, geçtiğimiz günlerde Kate Middleton'un Prens William'la alışveriş sonrası yürürken çekilmiş görüntüleri servis edildi.

Derken, geçtiğimiz günlerde Kate Middleton'un Prens William'la alışveriş sonrası yürürken çekilmiş görüntüleri servis edildi.

Fakat bu görüntüler de kimseyi tatmin etmedi, çözünürlük iyileştirme programı kullanarak düzeltilen fotoğraflardaki kadından yola çıkanlar, kadının prenses olmadığını öne sürdü ve inanmadılar.

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88 günlük "Kate nerede?" davası geçtiğimiz dakikalarda son buldu. Kate Middleton, aylar sonra ilk defa kanlı canlı görüntülendi, açıklaması ise nihayet ortaya çıkmasına sevinilmesine sebep olurken bir yandan da üzdü.

88 günlük "Kate nerede?" davası geçtiğimiz dakikalarda son buldu. Kate Middleton, aylar sonra ilk defa kanlı canlı görüntülendi, açıklaması ise nihayet ortaya çıkmasına sevinilmesine sebep olurken bir yandan da üzdü.

Galler prensesi, kanser olduğunu ve tedaviye başladığını duyurdu...

Bu haberi duyanlar, ailede süregelen bahtsızlığı sorgulamadan edemedi... Buyurun kim ne demiş beraber bakalım!

Bu haberi duyanlar, ailede süregelen bahtsızlığı sorgulamadan edemedi... Buyurun kim ne demiş beraber bakalım!
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