Sinemaya Dönmeye Karar Veren Hülya Avşar'ın Saplantılı Genç Aşığını Oynayacak Ünlü Oyuncu Tartışma Yarattı!
Sinemaya Dönmeye Karar Veren Hülya Avşar'ın Saplantılı Genç Aşığını Oynayacak Ünlü Oyuncu Tartışma Yarattı!
Aramızda Kalmasın, Hülya Avşar'ın yıllar sonra sinemaya dönmeye karar verdiğini açıkladı! Avşar kızının imkansız aşk konulu filmde saplantılı genç aşığını oynayan ünlü oyuncu sosyal medyada tartışma yarattı!
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Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olan Hülya Avşar, her zaman gündemde kalmayı başaran bir isim.
Yıllar geçse de güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Avşar kızı, gerek cesur pozları gerek enteresan açıklamarıyla sık sık tüm dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor.
Fakat br dönem Yeşilçam'ın en çok aranan yüzü olan Hülya Avşar, uzun bir süredir oyunculuk kariyerine ara vermiş durumda.
En son 2021 yılında bir sürpriz yapıp Masumiyet dizisiyle karşımıza çıkan ve yıllardır sinemada yer almayan Hülya Avşar, yine ekranlara dönmemeye yemin etmiş gibi duruyordu. Ta ki bugüne kadar!
Şimdilerde YouTube'da "Bir Hülya Avşar Sohbeti"nde birbirinden ünlü konukları ağırlayan güzel oyuncunun yıllar sonra sinemaya döneceği öğrenildi!
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TV8'deki Aramızda Kalmasın programının duyurduğu üzere, Hülya Avşar, imkansız aşk konulu bir filmde rol alacak ve saplantılı bir gencin aşığı rolünde oynayacakmış! Ve bilin bakalım bu saplantılı genç aşık rolündeki ünlü oyuncu kim?😱
En son Hande Erçel'le "Bambaşka Biri" dizisinde başrolde yer alan, şimdilerde Bestemsu Özdemir'le yaşadığı aşkla konuşulan Burak Deniz'in ta kendisi!
Bu büyük yaş farkı olan çiftlerin aşk yaşaması meselesi pek bir popüler oldu son zamanlarda biliyorsunuz! Kimileri bu yeni çifti yakıştırdı, kimileri çok alakasız buldu. Ama Hülya Avşar'ın Burak Deniz'le partner olması bir dalgalanma yarattı, orası kesin!
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