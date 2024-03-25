Eski Sevgilisinden Şiddet Gören OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'a Gelen İnsanlık Dışı Yorumlar!

'3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir Merve yoktu. Belki şöyle yorumlar gelecekti: 'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.’ Ben bu cümleyi o zaman kaldırabilecek bir psikolojide degildim.'