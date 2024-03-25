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Eski Sevgilisinden Şiddet Gören OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'a Gelen İnsanlık Dışı Yorumlar!

Eski Sevgilisinden Şiddet Gören OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın'a Gelen İnsanlık Dışı Yorumlar!

merve taşkın
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
25.03.2024 - 14:10

OnlyFans fenomeni Merve Taşkın sevgilisinden gördüğü şiddetinin korkunç detaylarını anlatarak gündeme bomba damga vurdu. Vücudundaki ciddi yaraları paylaşan Taşkın'ın iç acıtan paylaşımlarına insanlık dışı yorumlar geldi!

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Sosyal medyanın şüphesiz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Taşkın giydiği kıyafetler ve yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tartışma yaratıyor.

Sosyal medyanın şüphesiz en çok konuşulan isimlerinden biri olan Merve Taşkın giydiği kıyafetler ve yaptığı paylaşımlarla zaman zaman tartışma yaratıyor.

Söz konusu fotoğrafları yüzünden “müstehcenlik” suçlamasıyla hakkında şikayette bulunulan fenomenin davası da İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Söz konusu fotoğrafları yüzünden “müstehcenlik” suçlamasıyla hakkında şikayette bulunulan fenomenin davası da İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü.

Mahkeme heyetinin suç unsurlarının oluşmadığını söylediği Merve Taşkın'ın beraat ettiği mahkemedeki kombini de çok konuşulmuştu.

Yetişkin platformu OnlyFans'tan aylık 100 bin lira kazandığını ve bunun yetersiz olduğunu söylemesiyle de ayrı bir olay olmuştu.

Yetişkin platformu OnlyFans'tan aylık 100 bin lira kazandığını ve bunun yetersiz olduğunu söylemesiyle de ayrı bir olay olmuştu.

Yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çeken Merve Taşkın bu sefer bambaşka bir olayla gündeme damgasını vurdu!

Yaptığı açıklamalarla sıkça dikkat çeken Merve Taşkın bu sefer bambaşka bir olayla gündeme damgasını vurdu!

Ünlü fenomen, vücudunun kesik ve morluklar içindeki hallerini paylaşarak eski sevgilisinden gördüğü korkunç şiddetin detaylarını anlattı.

Ünlü fenomen, vücudunun kesik ve morluklar içindeki hallerini paylaşarak eski sevgilisinden gördüğü korkunç şiddetin detaylarını anlattı.
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"Öncelikle bana acımanız ya da acıtasyon yapmanız için paylaşmıyorum bunları" diyen Merve Taşkın şu sözlerle anlattı korku dolu anlarını:

"Öncelikle bana acımanız ya da acıtasyon yapmanız için paylaşmıyorum bunları" diyen Merve Taşkın şu sözlerle anlattı korku dolu anlarını:

'...O kadar tehlikeli raddelere gelmişti ki şiddet ölmediğim için ya da sakat kalmadığım için şükrediyorum. Kafamı, kulağımı, burnumu yumrukluyor, karnıma, cinsel organıma tekme atıyordu. Bazen ise beni öldürmekle ya da sakat bırakmakla tehdit ediyordu...'

"Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa döverken yanlışlıkla elinde ölebilirdim çünkü fazlasıyla tehlikeli yerlerime vuruyordu. Parmağım dışında kalıcı bir hasar kalmadı."

"Belki öfkeden tehdit ediyordu ama isteyerek bile olmasa döverken yanlışlıkla elinde ölebilirdim çünkü fazlasıyla tehlikeli yerlerime vuruyordu. Parmağım dışında kalıcı bir hasar kalmadı."

Konuyla ilgili tüm detayları burada da anlatmıştık:

Fotoğraflarıyla yürek sızlatan Merve Taşkın açıklamalarının arasında bir de şu ifadeleri kullandı:

Fotoğraflarıyla yürek sızlatan Merve Taşkın açıklamalarının arasında bir de şu ifadeleri kullandı:

'3 ay önce değil de neden şimdi paylaşıyorsun sorusuna cevabım ise o zaman güçlü bir Merve yoktu. Belki şöyle yorumlar gelecekti: 'Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş.’ Ben bu cümleyi o zaman kaldırabilecek bir psikolojide degildim.'

Fenomen yıldızın "Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş" demesi sanki içine doğmuştu. Paylaşılan kadına şiddet kanıtındaki fotoğrafların altına adeta insanlık dışı yorumlar geldi!

Fenomen yıldızın "Sen şiddeti hak ediyorsun, iyi olmuş" demesi sanki içine doğmuştu. Paylaşılan kadına şiddet kanıtındaki fotoğrafların altına adeta insanlık dışı yorumlar geldi!

Taşkın, kendisine gelen bu tarz yorum ve mesajları da Instagram hikayesinden bir bir paylaştı!

Taşkın, kendisine gelen bu tarz yorum ve mesajları da Instagram hikayesinden bir bir paylaştı!
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