OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın "Dubai'de Para Karşılığı Prensin Dışkısını Yedi" İddialarına Açıklık Getirdi!
OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın "Dubai'de Para Karşılığı Prensin Dışkısını Yedi" İddialarına Açıklık Getirdi!
Onlyfans platformu üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını söylemesiyle ortalığı ayağa kaldıran Merve Taşkın son dönemde yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Taner Çağlı'nın konuğu Taşkın yaşadığı olayları anlatırken 'prens dışkısı' konusuyla da dikkat çekti!
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Sosyal medya kullanıp da Merve Taşkın adını duymayan çok az kişi kalmıştır eminim ki. OnlyFans fenomeni "müstehcenlik" içerdiği pozları yüzünden şikayet edilmişti.
55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava süreci boyunca gündemimizde olan Taşkın, mahkemede giydiği kıyafetlerle de tartışma yaratmıştı.
Yetişkin platformu olarak bilinen OnlyFans'ı oldukça aktif bir şekilde kullandığını bildiğimiz genç isim, bu platformdan ayda 100 bin dolar kazandığını söyleyince olay olmuştu.
Üstüne üstlük Yaşam stilim için çok az bir miktar açıkçası. İnan tüm para dünyayı gezerken ödediğim airbnb villalarına, Business class uçak biletlerine vs. gidiyor" diyerek bu kazancın da yetersiz olduğunu söylemişti.
Sosyal medyada dikkat çekici bir isme dönüşen Merve Taşkın bu sefer de Taner Çağlı'nın YouTube programına konuk oldu.
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"OnlyFans normalde bir porno sitesi değil, amacı da bu değil" açıklamasıyla dikkat çeken fenomen "abonelere özel cinsel içerikli bir şey atmadım ama postlarım çok şikayet aldı" diyerek konuşmaya başladı.
"İnsanların seninle ilgili bildiği en yanlış şey ne?" sorusuna gülerek "cinsellik" yanıtını veren Taşkın, "benim her gün seviştiğimi, grup seksler yaptığımı, 7-24 kız erkek fark etmeden seviştiğimi düşünüyorlar. Ama ben seksten uzağım" yanıtını verdi.
Taner Çağlı "bu işte kırmızı çizgin ne, bir kuralın var mı?" diye sordu. Merve Taşkın ise "asla yapmadığım bir şey" diyerek hakkındaki bir dedikodudan şöyle bahsetti: "Influencerların Dubai'ye gidip orada prenslerin ya da zengin insanların dışkılarını yemek"
Taşkın "Böyle bir şey var, böyle bir şey ortaya atıldı. Bir influencer gitmiş, bunu yapmış galiba ya da genel olarak şu an Dubai'ye giden her influencer'a bu damgayı yapıştırıyorlar." dedi.
"Bu konu benim üzerime kaldı" diyen OnlyFans fenomeni üzerine kalmasının nedenini de o iddiadan birkaç yıl önce Dubai'ye tatile gittiğini ve çölde kız arkadaşlarıyla iç çamaşırlı olarak fotoğraf çekildiklerini söyledi ve olanları şöyle anlattı:
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"Orada iki tane güvenlik geldi oranın güvenliği. 'Ne yapıyorsunuz burada?' falan dediler. Çünkü iç çamaşırlıyız çölde. İnsanlar safari yapıyor biz de fotoğraf çekiliyoruz deyip onlarla da fotoğraf çekildik. Etkileşim gelecek biliyorum. Zaten o dönem olay oldu. Türkiye'de değil Arap sayfalarında da paylaşıldı"
"Adamlar 'başımız belada' dediler ama kaldırmadık. O süreç öyle kapandı. Birkaç yıl sonra Dubai'ye gidip dışkı yeme muhabbeti çıktı. Sonra ne oldu? Benim bu fotoğrafı koydular 'Merve Taşkın yapmış' dendi. Benim üzerime ciddi anlamda kaldı. Herkes benim yaptığıma çok emin."
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