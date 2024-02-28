OnlyFans Fenomeni Merve Taşkın "Dubai'de Para Karşılığı Prensin Dışkısını Yedi" İddialarına Açıklık Getirdi!

Onlyfans platformu üzerinden ayda 100 bin dolar kazandığını söylemesiyle ortalığı ayağa kaldıran Merve Taşkın son dönemde yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Taner Çağlı'nın konuğu Taşkın yaşadığı olayları anlatırken 'prens dışkısı' konusuyla da dikkat çekti!