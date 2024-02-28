Merve Taşkın OnlyFans'te Neler Yaşadığını Anlattı: "Milf Olarak Devam Edeceğim!"
Merve Taşkın OnlyFans'te Neler Yaşadığını Anlattı: "Milf Olarak Devam Edeceğim!"
Onlyfans fenomeni Merve Taşkın geçtiğimiz günlerde sektör hakkında açıklamalar yaptığı bir videoda geleceği ile ilgili 'milf' olmayı hayal ettiğini açıkladı.
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Açıklamaları ile sık sık gündeme gelen Merve Taşkın, bu kez katıldığı bir programda OnlyFans hakkında konuştu.
Daha önce OnlyFans'ten ayda 100 bin dolar kazandığını söylemiş ve gündemden epey bir süre düşmemişti.
Bu kez de "OnlyFans cinsel içerikli video ürettiğimiz bir platform değil. İnsanlar sohbet de ediyorlar" dedi.
Bir mesajın 5 dolar olduğunu belirttiği platformda, "Düşük bütçeli kişiler yalnızca chat için de yazabiliyorlar" dedi.
"Herkes içerik almak zorunda değil" diyen Merve Taşkın, içerikleri satmanın ise büyük kazanca neden olduğunu söyledi.
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"Yabancı içerik üreticisi kızlar ayda 7 ila 20 milyon dolar kazanıyor" diyen Taşkın, bu işin hayalindeki iş olduğunu açıkladı.
"Yıllar geçse de bu işten ayrılmam" diyen Taşkın, "Bu beni uzun süre idare eder, diye düşünüyorum" dedi.
Sunucunun "Ama yaşlanınca sektörden silinmez misin?" diye sormasına karşılık ise "Milf olurum" yanıtını verdi.
"35-40 yaşına kadar devam ederim. Sonra milf olurum. Erkeklerin büyük yaştaki kadınlara karşı da fantezisi var" dedi.
İşte o video:
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