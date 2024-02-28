Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e Ağır Sözler Söyleyen Bülent Ersoy'a "Gebersin" Diyerek Zehir Kustu!
Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e Ağır Sözler Söyleyen Bülent Ersoy'a "Gebersin" Diyerek Zehir Kustu!
Dünya Güzellerim Masada programında yer aldığı dönemde Zeki Müren hakkında ağır ithamlarda bulunan Bülent Ersoy'un sözleri epey tekmişti. Eleştirilerin hedefi olan Diva'yı eleştirenlerden biri de Yılmaz Morgül olmuştu. Yılmaz Morgül, 'rayından çıktı' dediği Bülent Ersoy hakkında zehir zemberek sözlerle olay oldu!
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Bülent Ersoy, Dünya Güzellerim Masada programının 9. bölümünde Zeki Müren hakkındaki çarpıcı iddialarla gündeme bomba gibi düşmüştü.
Diva, "Sanat Güneşi" olarak anılan Müren'in çalışanlarını falakaya yatırdığını iddia etmiş ve kendisinin çok acımasız biri olduğunu anlatmıştı.
Zeki Müren'in kendisini kıskandığı için öldüğünü dile getiren Ersoy, "benim için 'Allahım bu Japon'un canını al' derdi" diyerek dikkat çekmişti.
Bu konu yüzünden Bülent Ersoy'a sert çıkışan isimlerden bir tanesi de, bir dönem Diva'yı yerlere göklere sığdıramayan Yılmaz Morgül olmuştu.
Morgül, "Ölmüş insanın arkasından rahmet verilir; dua edilir. Zeki Müren'i aşağılayan, yargılayan kibir sahipleri benim için bitmiş insanlardır. İnsanlıktan nasibini alamamıştır."
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Yayınladığı bir videoda "28 yıl sonra bu neyin kini, neyin nefretidir?" diye soran Morgül, Ersoy'un kendisi için bittiğini söylemişti.
Best of Europe Awards ödül gecesine katılan Yılmaz Morgül, kendisine sorulan "Bülent Ersoy'un Zeki Müren ile ilgili söylediklerine çok sert tepki gösterdiniz. Bülent Ersoy ile hiç konuştunuz mu? Sizi aradı mı?" sorusu karşısında bir kez daha yükseldi!
"Çamur dünyasındaki kelimeler kullandı, ona tek bir şey söylüyorum (Bülent Ersoy): Sakın karşıma çıkma!" diyen Morgül, sözlerine şöyle devam etti:
"O şahıs kendini Türkiye'nin en büyük sesi ilan edip bir daha gelmez benim gibisi diyecek kadar rayından çıktı, seni düelloya davet ediyorum, varsa cesaretin çıkarsın."
"Aklı sıra Zeki Müren’i aşağılıyor, o değerli sanatçı senden 20 yıl önce Türk musikilerini okudu. İnanılır gibi değil açıklamaları, zaten okuyamaz artık, anlıyorum onu da rahatsızlığı var. Haddini bilmedin B.E denilen insan, sen sanatçı sıfatını hak etmeyen bir insansın, seni insan olarak bile kabul etmiyorum."
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"Akıl sağlığından şüphe duyuyorum, rezil bir iş ile kendini bitirdin, gebersin … " diyerek zehir zemberek sözler kustu.
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