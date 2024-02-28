Yılmaz Morgül, Zeki Müren'e Ağır Sözler Söyleyen Bülent Ersoy'a "Gebersin" Diyerek Zehir Kustu!

Morgül, 'O beni aramaya cesaret edemez, onun ismini dahi ağzıma almıyorum, bir ölünün arkasından rahmet ve dua dışında hiçbir şey konuşulamaz. Kendine sanatçı sıfatını yakıştıran bir kişi kalkıp Türk halkının en çok sevdiği ve saydığı bir müzik starının arkasından özel hayatının yargılayacığı, bel altı konuşmalarından tutun da bestelerini kendisinin yapmadığını söyleyerek, böyle bir starı hırsızlıkla itham ediyor, çok üzücü …' diyerek açıklamalarına başladı.