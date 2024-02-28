"Kadınlar Borçlandırılıp Fuhuş Batağına Düşürülüyordu": Oyuncu Yalçın Özden'den Acı Pavyon Gerçekleri!

'Kızım motoru olan zengin çocuklarla arkadaştı ve ara ara onlarla gezmeye çıkardı. 40 yaşındaki bir iş adamının kullandığı motora binmiş. Köprüde şerit değiştirirken bir minibüse arkadan çarpmışlar. Adam kask olmasına rağmen kaza anında ölüyor, kızımı da hastaneye götürmüşler. Ben zaten haberi alınca kendimden gittim hiçbir şey düşünemedim. Kaza cumartesi günü oldu kızımı Vakıf Gureba Hastanesi'ne götürmüşler ama orada da stajyer doktorlar varmış. Halbuki karşısında tam teşekküllü bir hastane vardı. İlahi karar verilmişti ben buna inanıyorum. Kızımı başka hastaneye sevk ederken ambulansta kaybettik. Ben peşinden arabayla takip ediyordum.'