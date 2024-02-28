"Kadınlar Borçlandırılıp Fuhuş Batağına Düşürülüyordu": Oyuncu Yalçın Özden'den Acı Pavyon Gerçekleri!
"Kadınlar Borçlandırılıp Fuhuş Batağına Düşürülüyordu": Oyuncu Yalçın Özden'den Acı Pavyon Gerçekleri!
Seksenler dizisindeki rolüyle akıllarda kalan Yalçın Özden, özel hayatına ilişkin hiç duymadığımız açıklamalarda bulundu. 33 yıl evvel evlat acısı yaşadığını anlatan usta oyuncu pavyon kültürü hakkında da dikkat çeken sözler söyledi.
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Yalçın Özden, son olarak TRT ekranlarında yayınlanan Seksenler dizinde canlandırdığı "Muzaffer" karakteriyle karşımıza çıkmıştı.
Usta oyuncu geçtiğimiz günlerde Haberler.com'un YouTube kanalı üzerinden yayınlanan Haber Bahane'de Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu.
Programda kendi çocukluğundan tiyatro kariyerine, evliliğinden yaşadığı acı olaylara kadar birçok bilinmeyen yönünü anlattı.
1991 yılında 18 yaşındaki kızının hayatını kaybettiğini anlatan usta oyuncu acısını yaşadığı evladının konusu hakkında " "2 çocuğum vardı bir tanesini 1991 senesinde kaybettik. Kaybımı pek anlatmamıştım" diyerek pek konuşmadığını söyledi.
"18 yaşındaki kızım motor kazasında hayatını kaybetti. Allah'a inanan Müslüman bir insanım. Sabah namazını duyduğumda kılar, cuma namazına da giderim" diyen ünlü oyuncu sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:
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"Allah kimseye evlat acısı vermesin" diyerek dua eden Özden, dünyanın en büyük acısı olduğunu "Anne, baba, kardeş, teyze öldüğünde ecel diyebilirsin ama evladın ölmesi feci bir şey" sözleriyle yineledi.
"Eşim, kızım öldüğünden beri 5 vakit namaz kılar. Kızım öldükten sonra 4 sene beş vakit namaz kıldım ve her namazda ağlıyordum. 4 sene sonra kızımın öldüğünü kabullenebildim."
Konuğu olduğu programda bir dönem yıllarca pavyonda çalıştığını anlatan usta oyuncu, Zeki Yurtbaşı ile tüm pavyonları ele geçirdiğini anlattı:
Kendisine sorulan soruya "Pavyonu bana soracaksınız. Pavyon bir kültürdür. Öyle klas pavyonlar var ki sosyeteler gelirdi" açıklamasında bulundu.
Önder, pavyonlara "oradaki her şey kadınların bedenleri üzerinden yapılıyor" tepkilerine karşı da "Kadınların bedenleri her yerde kullanıyor, kullanılmadığı bir yer yok. Diziler, mankenler, reklamlar hep en alıcı yerlerinden giriyorlar." diyerek yanıt verdi.
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"Artist olmak için Anadolu'dan gelen kızlar süslü püslü pavyon menajerlerinin eline düşüyordu" diyen Yalçın Özden sözlerine de şöyle devam etti:
"Kadınlar pavyonlarda başkalarının eline düşerek fuhuş batağına düşüyor. Pavyonda çalışanların çoğu 'Biz borçlandırdılar, burada çalışmak zorundayız' diyordu. Oralarda insanlara senet yaptırıp borçlandırıyorlardı. Kadın borcundan dolayı onların elinde kukla oluyor ve gelen zengin insanlarla otellere gönderiyorlardı. Pavyonun özünde bunlar da var."
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