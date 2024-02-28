Vasiyeti Üzerine Amerika'ya Defnedilecekmiş: Hayatını Kaybeden Tolga Savacı'nın Son Sözleri Ortaya Çıktı!
Vasiyeti Üzerine Amerika'ya Defnedilecekmiş: Hayatını Kaybeden Tolga Savacı'nın Son Sözleri Ortaya Çıktı!
Bir döneme damgasını vuran Yeşilçam jönlerinden Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun eşi Nermin Bezmen ise aralarında geçen konuşmayı aktardı. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan Bezmen, eşinin son sözlerini 'sanki gideceğini biliyor gibiydi” diyerek duyurdu!
Kaynak: Günaydın
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Yeşilçam'ın yıldız isimlerinden olan Tolga Savacı, 1980 ve 90'lı yıllarda dünyaya gelen pek çok kadının ilk aşklarından biriydi.
Birçok unutulmaz yapımda rol alarak hafızalara kazınan dizi ve sinema oyuncusundan acı haber almıştık.
Bir süredir yaşamını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdüren 60 yaşındaki Savacı geçirdiği kalp krizi yüzünden hayatını kaybetti.
Acı haberi de Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen vermişti. Bezmen "Yüreğin kanıyor!!! Kanıyor!!! Kaybettim, dev yürekli sevdiceğimi" demişti.
Acılı eş Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulundu. "Tolga benim için özel bir insandı... Dünya üzerinde yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen dimdik duruşunu koruyan biriydi" diyen Nermin Bezmen, kaybettiği eşi için "Tolga'nın iç dünyası oldukça hassas ve kırılgandı" dedi.
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Hayatının en zor zamanlarını yaşadığını belirten acısı taze olan Bezmen, "Onun vasiyeti üzerine cenazesini Amerika'da defnetmeyi planlıyoruz. Tören, cumartesi günü gerçekleşecek. İçim yanıyor" açıklamasında bulundu.
Nermin Bezmen, aynı zamanda eşi Tolga Savacı'nın kendisine söylediği son sözleriyle bizleri duygulandırdı:
Savarcı, "Seni hiçbir zaman başka biri gibi sevmedim ve sevmeyeceğim. Sen, hayatımı en çok aydınlatan kişi oldun. İlk günkü gibi sana aşığım ve her zaman öyle kalacağım" demiş
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