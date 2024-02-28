Vasiyeti Üzerine Amerika'ya Defnedilecekmiş: Hayatını Kaybeden Tolga Savacı'nın Son Sözleri Ortaya Çıktı!

Bir döneme damgasını vuran Yeşilçam jönlerinden Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun eşi Nermin Bezmen ise aralarında geçen konuşmayı aktardı. Günaydın'dan Tuba Kalçık'a özel açıklamalarda bulunan Bezmen, eşinin son sözlerini 'sanki gideceğini biliyor gibiydi” diyerek duyurdu!

Kaynak: Günaydın