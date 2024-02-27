Hayatını Kaybeden Ünlü Oyuncu Tolga Savacı Neden Yurt Dışına Taşındı?
Hayatını Kaybeden Ünlü Oyuncu Tolga Savacı Neden Yurt Dışına Taşındı?
Acı haberini dün aldığımız ünlü dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir yaşamını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürdüğü öğrenilen ünlü oyuncu niçin yurt dışına taşındı? Yalçın Dümer anlattı. 👇
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1980'li yıllarda Yeşilçam'ın aranan yüzlerinden biri haline gelen oyuncu Tolga Savacı geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
60 yaşında yaşamını yitiren ünlü oyuncu, uzun bir süredir eşi Nermin Bezmen ile Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşıyordu.
Aramızda Kalmasın programına konuk olan oyuncu ve sunucu Yalçın Dümer, arkadaşı Tolga Savacı hakkında konuştu.
Sevilen oyuncunun neden yurt dışına taşındığı sorusunu da cevapladı: "Bizim jenerasyonumuza iş vermediler..."
"Bizim zamanımızın en yakışıklı adamıydı. Belki de o yüzden küsüp Amerika'ya gitti. Yaşlılığını yaşayamadı, çok genç yaşında öldü..."
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"Uzun süredir görüşmüyoruz. İlk zamanlarda çok güzel bir dostluğumuz oldu. İnanmak istemiyorum, güzel adamdı" sözlerini kullandı.
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