Hayatını Kaybeden Ünlü Oyuncu Tolga Savacı Neden Yurt Dışına Taşındı?

Acı haberini dün aldığımız ünlü dizi ve sinema oyuncusu Tolga Savacı, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetti. Uzun bir süredir yaşamını Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) sürdürdüğü öğrenilen ünlü oyuncu niçin yurt dışına taşındı? Yalçın Dümer anlattı. 👇