Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Ayrılık Yaramış! Melis Sezen'in Balkon Pozlarını Görenler Ezgi Mola Zannetti

Ayrılık Yaramış! Melis Sezen'in Balkon Pozlarını Görenler Ezgi Mola Zannetti

Ezgi Mola
Effy
Effy - Onedio Editörü
27.02.2024 - 20:18

Kafalar bi' hayli karışık: Geçtiğimiz haftalarda ilişkisi sonlanan Melis Sezen, son pozlarıyla hem 'Ayrılık yaramış' dedirtti hem de görenler Ezgi Mola zannetti! 

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Duru güzelliği ve çılgın halleriyle meşhur oyuncu Melis Sezen'i tanıyanlarınız vardır.

Duru güzelliği ve çılgın halleriyle meşhur oyuncu Melis Sezen'i tanıyanlarınız vardır.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu çoğunlukla doğal ve içten pozları ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu çoğunlukla doğal ve içten pozları ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Ancak ünlü oyuncu şu sıralar zor zamanlardan geçiyor: Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir beraber olduğu Attila Bingöl ile yollarını ayırdı.

Ancak ünlü oyuncu şu sıralar zor zamanlardan geçiyor: Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir beraber olduğu Attila Bingöl ile yollarını ayırdı.

Burda da bahsettik:

Ancak kendisine ayrılık yaramış olacak ki, yaptığı son Instagram paylaşımı beğenilerle karşılandı.

Ancak kendisine ayrılık yaramış olacak ki, yaptığı son Instagram paylaşımı beğenilerle karşılandı.

Doğallığından ödün vermeyen güzel oyuncuya 'Ayrılık yaramış' yorumları geldi.

Doğallığından ödün vermeyen güzel oyuncuya 'Ayrılık yaramış' yorumları geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir de kendisini tanımakta zorlananlar oldu: Melis Sezen, Ezgi Mola'ya benzetildi!

Bir de kendisini tanımakta zorlananlar oldu: Melis Sezen, Ezgi Mola'ya benzetildi!

Gelin yorumlara beraber bakalım. 👀

Gelin yorumlara beraber bakalım. 👀
Gelin yorumlara beraber bakalım. 👀

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?