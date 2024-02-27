Ayrılık Yaramış! Melis Sezen'in Balkon Pozlarını Görenler Ezgi Mola Zannetti
Ayrılık Yaramış! Melis Sezen'in Balkon Pozlarını Görenler Ezgi Mola Zannetti
Kafalar bi' hayli karışık: Geçtiğimiz haftalarda ilişkisi sonlanan Melis Sezen, son pozlarıyla hem 'Ayrılık yaramış' dedirtti hem de görenler Ezgi Mola zannetti!
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Duru güzelliği ve çılgın halleriyle meşhur oyuncu Melis Sezen'i tanıyanlarınız vardır.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü oyuncu çoğunlukla doğal ve içten pozları ile takipçilerinin beğenisini topluyor.
Ancak ünlü oyuncu şu sıralar zor zamanlardan geçiyor: Geçtiğimiz haftalarda uzun süredir beraber olduğu Attila Bingöl ile yollarını ayırdı.
Ancak kendisine ayrılık yaramış olacak ki, yaptığı son Instagram paylaşımı beğenilerle karşılandı.
Doğallığından ödün vermeyen güzel oyuncuya 'Ayrılık yaramış' yorumları geldi.
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Bir de kendisini tanımakta zorlananlar oldu: Melis Sezen, Ezgi Mola'ya benzetildi!
Gelin yorumlara beraber bakalım. 👀
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