Sinem Kobal Kardeşiyle Paylaşım Yaptı, Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı

Selena dizisiyle gönüllerimizde ayrı bir yeri olan Sinem Kobal'a hepimiz hayranız! Daha önce erkek kardeşiyle paylaşım yapan Kobal hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Meğerse kardeşi de Selena dizisinde rol almış!

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