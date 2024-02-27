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Sinem Kobal Kardeşiyle Paylaşım Yaptı, Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı

Sinem Kobal Kardeşiyle Paylaşım Yaptı, Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı

Effy
Effy - Onedio Editörü
27.02.2024 - 16:36

Selena dizisiyle gönüllerimizde ayrı bir yeri olan Sinem Kobal'a hepimiz hayranız! Daha önce erkek kardeşiyle paylaşım yapan Kobal hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Meğerse kardeşi de Selena dizisinde rol almış! 

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"Selena" dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de milyonların favorisi haline gelen Sinem Kobal'ı tanımayanımız yoktur.

"Selena" dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de milyonların favorisi haline gelen Sinem Kobal'ı tanımayanımız yoktur.

Kendisi uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, izleyicilerin çoğu hala 'Selena'nın etkisinden çıkabilmiş değil!

Kendisi uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, izleyicilerin çoğu hala 'Selena'nın etkisinden çıkabilmiş değil!

Şimdilerde vaktinin çoğunu ailesine ayıran güzel oyuncu, aynı zamanda sosyal medyada epey aktif.

Şimdilerde vaktinin çoğunu ailesine ayıran güzel oyuncu, aynı zamanda sosyal medyada epey aktif.

Kardeşiyle yaptığı bir paylaşımın ardından Selena izleyicilerini fazlasıyla şaşırttı.

Kardeşiyle yaptığı bir paylaşımın ardından Selena izleyicilerini fazlasıyla şaşırttı.

Sinem Kobal kardeşi Emre Kobal'ı paylaşınca, erkek kardeşinin bir dönemin efsane dizisi Selana'da rol aldığı ortaya çıktı.

Sinem Kobal kardeşi Emre Kobal'ı paylaşınca, erkek kardeşinin bir dönemin efsane dizisi Selana'da rol aldığı ortaya çıktı.
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Kerem Kobal, 'Selena' dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan karakterine hayat vermişti.

Kerem Kobal, 'Selena' dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan karakterine hayat vermişti.

Kendisi kariyerine oyunculukta devam etmedi: Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

Kendisi kariyerine oyunculukta devam etmedi: Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.

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