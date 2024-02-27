Sinem Kobal Kardeşiyle Paylaşım Yaptı, Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı
Sinem Kobal Kardeşiyle Paylaşım Yaptı, Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı
Selena dizisiyle gönüllerimizde ayrı bir yeri olan Sinem Kobal'a hepimiz hayranız! Daha önce erkek kardeşiyle paylaşım yapan Kobal hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı: Meğerse kardeşi de Selena dizisinde rol almış!
Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Selena" dizisiyle hem yıldızını parlatan hem de milyonların favorisi haline gelen Sinem Kobal'ı tanımayanımız yoktur.
Kendisi uzun süredir ekranlardan uzak olsa da, izleyicilerin çoğu hala 'Selena'nın etkisinden çıkabilmiş değil!
Şimdilerde vaktinin çoğunu ailesine ayıran güzel oyuncu, aynı zamanda sosyal medyada epey aktif.
Kardeşiyle yaptığı bir paylaşımın ardından Selena izleyicilerini fazlasıyla şaşırttı.
Sinem Kobal kardeşi Emre Kobal'ı paylaşınca, erkek kardeşinin bir dönemin efsane dizisi Selana'da rol aldığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kerem Kobal, 'Selena' dizisinde Selin'in sevgilisi Atacan karakterine hayat vermişti.
Kendisi kariyerine oyunculukta devam etmedi: Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda