Kırmızı Halıda Fırtınalar Estirmeye Devam Ediyor: Zendaya Riskli Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı
Kırmızı Halıda Fırtınalar Estirmeye Devam Ediyor: Zendaya Riskli Dekoltesiyle Ağızları Açık Bıraktı
Kırmızı halıda kimsenin kendisiyle yarışamayacağını o da çok iyi biliyor! Dune: Part Two filminin galasında yine nefes kesen bir kıyafetle boy gösteren Zendaya, ilginç dekoltesiyle ağızları açık bıraktı. Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bütün ünlüler onunla aynı halıda yürümekten korkuyor: Ünlü oyuncu Zendaya, sektördeki modellere taş çıkartacak fiziği ve aurasıyla her seferinde kıyafet seçimlerinde nokta atışı yapıyor.
"Dune: Part Two" filmi için gala yapılmadık yer bırakmayan ekip, Zendaya'ya çok şey borçlu: Gittiği her galada kıyafetleriyle adeta halıda fırtınalar estiriyor!
Yine, yeniden bir galada muhteşem kıyafetiyle boy gösteren Zendaya her zamanki gibi çok beğenildi!
Hem şık hem de cesur kıyafeti ile herkesin beğenilerini toplayan Zendaya bir kez daha nefeslerimizi kesti!
Oldukça ilginç dekolte seçimi de gözlerden kaçmadı: Riskli olduğu kadar görülmemiş türden bir dekolte desek yalan olmaz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Zendaya'nın gala tarzı tabi ki yine yorumsuz kalmadı: "Yine mi gala?" diye sıkılan da oldu, Zendaya'ya hayranlığını haykıran da!
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Biz şahsen daha çok gala, daha çok Zendaya görmekten razıyız! Sizin yorumlarınızı alalım. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın