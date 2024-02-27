Düğününde de Giymişti: Oğuzhan Koç Araba Tekeri Kıvamındaki Ayakkabılarından Vazgeçmedi
Düğününde de Giymişti: Oğuzhan Koç Araba Tekeri Kıvamındaki Ayakkabılarından Vazgeçmedi
Daha önce eski eşi Demet Özdemir'le düğününde giydiği ayakkabılarla dikkatleri çeken şarkıcı Oğuzhan Koç, hala ayakkabılarından vazgeçebilmiş değil. Bakalım 👇
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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ile şöhreti yakalayan ve şarkıcılık kariyerinde başarı basamaklarını birer birer tırmanan Oğuzhan Koç'u hepimiz tanıyoruz.
Oğuzhan Koç sadece müziğiyle değil, tarzıyla da konuşulan bir isim: Sık sık paylaşımlarıyla hem magazin hem de moda severlerin gündemine geliyor.
Boyu 1.74 metre olan ünlü şarkıcının özellikle ayakkabı tercihleri çok konuşuluyor.
28 Ağustos 2022 tarihinde eski eşi Demet Özdemir'le evlenen Koç, düğüne yine ayakkabıları ile damgasını vurmuştu.
Düğünde giydiği yüksek topuklu ayakkabılarına 17 bin 500 lira ödemişti.
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Bu ayakkabıları hem düğünde hem düğün sonrasında da giymeye devam etmişti.
Derken, geçtiğimiz akşam Ayaklı Gazete 10. Yıl Ödülleri'nde de tozunu attırdı!
E o kadar para vermiş, tabi ki seneye de kullanacak! Sizin yorumlarınızı alalım. 👇
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