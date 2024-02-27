90'lı Yıllara Damga Vuran Yeşilçam Jönü Tolga Savacı'yı Yakından Tanıyalım
90'lı Yıllara Damga Vuran Yeşilçam Jönü Tolga Savacı'yı Yakından Tanıyalım
90'lı yıllarda birçok Yeşilçam filminde rol alan Tolga Savacı, 'Arzu' filmiyle beyaz perdeye adım attı. Kariyerine pek çok şey sığdıran Tolga Savacı'yı gelin birlikte tanıyalım. 👇
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6 Mayıs 1963 istanbul doğumlu Tolga Savacı, Fransız Koleji'nin bitirdikten sonra 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti.
İki yıl boyunca İtalya, Almanya ve Fransa'da mankenlik yaptıktan sonra su topu oynadı. Gençliğinde bir dönem motosiklet yarışçılığı yaptığı da biliniyor.
Türkiye'ye döndükten sonra oyunculuğa ilk adımı 1985 yılında Banu Alkan ile başrolü paylaştığı 'Arzu' filmi ile attı.
Hülya Avşar ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Tapılacak Kadın' ve 'Sekreter' filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktı.
Oyunculuğun ardından ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992 - 1993 yılları arasında Show TV'de “Coke N'Roll” adında bir müzik programı sundu.
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İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde ise Dalyan’da, iki yıl boyunca butik bir otel işletti.
Tolga Savacı üçüncü evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Son evliliğinde ise eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.
Bir dönem Yeşilçam efsanesi diye anılan isimlerden biri olan Tolga Savacı bir süre önce oyunculuğu bırakarak yerleştiği Amerika'da yeni mesleğiyle herkesi şaşırtmıştı.
Klasik otomobil tutkusunu işe çeviren Tolga Savacı, klasik araçların yanında güncel araçların da mekanik tamiratlarını kendisinin de olduğu bir ekiple yaptığını söylemişti.
Bir zamanlar oyunculuğuyla seyirciyi ekrana kitleyen Tolga Savacı'nın geçtiğimiz gün acı haberini aldık.
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60 yaşındaki Tolga Savacı'nın kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği haberini eşi Nermin Bezmen duyurdu.
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Özellikle 80'li yıllara damga vuran Tolga Savacı, birçoğumuzun severek takip ettiği ve izlediği biri olarak hafızalarda yer edindi.
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