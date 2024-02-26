4 Yıllık İlişki Sona Erdi: Burçin Terzioğlu Evleneceği Beklenilen Sevgilisi Umut Duygu'dan Ayrıldı!
4 Yıllık İlişki Sona Erdi: Burçin Terzioğlu Evleneceği Beklenilen Sevgilisi Umut Duygu'dan Ayrıldı!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3zrdWVIrqY/
Başarılı oyunculuğu ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Burçin Terzioğlu'nun 4 yıldır birlikte olduğu spor eğitmeni Umut Duygu'dan ayrıldığı iddia edildi.
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Ekranların sevilen oyuncusu Burçin Terzioğlu, sadece oyunculuğu ile değil, özel hayatıyla da pek çok kez gündeme geliyor.
Bir dönem meslektaşı İlker Kaleli ile yaşadığı birliktelik uzun bir süre magazin gündeminde yer almıştı.
Daha sonra yeni bir aşka yelken açan Burçin Terzioğlu, spor eğitmeni Umut Duygu ile aşk yaşamaya başladı.
Geçtiğimiz aylarda nişanlanacakları haberi ortaya atılmıştı. Ancak her iki taraftan da bir açıklama gelmemişti.
Daha sonra Terzioğlu, müjdeli haberi vererek Umut Duygu'nun kendisine evlenme teklifi ettiğini söylemişti.
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Burçin Terzioğlu sonunda mutluluğu yakaladı demiştik. Ancak Muhabir Online'dan Tolga Bozduman'ın haberine göre; evlenmesi beklenen çift ayrıldı.
Bu çiftin beklenmedik ayrılığı hepimizi şaşırttı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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