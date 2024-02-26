İrlandalı Eski Kâinat Güzeli Gráinne Gallanagh Avustralya'da Kamyon Şoförü Olarak Çalışmaya Başladı!
İrlandalı Eski Kâinat Güzeli Gráinne Gallanagh Avustralya'da Kamyon Şoförü Olarak Çalışmaya Başladı!
İrlandalı eski 'Kainat Güzeli' Grainne Gallanagh, Avustralya'ya taşındığını ve kamyon şoförlüğü yapmaya başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.
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2018 yılında 'Kainat Güzeli' seçilen İrlandalı Grainne Gallanagh, Avusturalya'ya taşındığını sosyal medya hesabından duyurdu.
Eski hemşire olan 29 yaşındaki Gráinne Gallanagh, Batı Avustralya'da kamyon şoförü olarak çalıştığını dile getirdi.
The Times'a konuşan Gallanagh, "Şu anda yaptığım iş daha önce yaptığım işlerden çok farklı ama gerçekten seviyorum" dedi.
Maden sahasındaki inşaat işçilerine malzeme tedarik eden ve 2023'te 'yılın çalışanı' seçilen eski Kainat Güzeli, "Nasıl karşılanacağım konusunda endişeliydim ama herkes bana iyi davrandı ve hoş karşıladılar" ifadelerini kullandı.
Babası çiftçi ve annesi ilkokul öğretmeni olan Gallanagh, beş kız kardeşten en küçüğü olduğunu ve ailesinin çiftliğinde büyüdüğünü de anlattı.
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19 yaşında Miss Donegal güzellik yarışmasına katılan Gallanagh, "Ne yaptığımı bilmiyordum ve ailemin finale gelmesini bile istemedim. Ama kazandığıma çok şaşırdım" sözleriyle devam etti.
Hemşire olmaya hak kazandıktan sonra, bir kez daha güzellik yarışmalarında şansını denemeye karar verdi. 2018'de 'Miss Universe Ireland'a katıldığında ise 24 yaşındaydı.
"Kendinle gurur duy. Bunu gerçek tutuyorsun. Çok çalışıyorsun ve harika bir kızsın"
"Sıcakta kolay değil 3 buçuk yıldır yapıyordum ve hamileyken de ama güzel bir hayat ❤️💪"
"Görünüşe göre İrlanda havasını biraz özledin 😂"
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"Sıcak 🥵🥵🥵🥵yine de harika görünüyorsun!"
"Şaka değil 😖"
"Tanrı seni seviyor ❤️🙌"
"Bu bir iş mi yoksa hapishane mi? İrlandalılar çalışabilir."
"Bir içkiye ihtiyacın var 😂"
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"Hepimiz çalışmalıyız!"
Siz eski kainat güzeli Grainne Gallanagh'ın bu tercihi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.👇
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