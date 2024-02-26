Derya Uluğ'dan Fenerbahçe Gecesinde Şinanay Söylerken Galatasaray'a Küfür Ettirdiği Haberlerine Sert Yanıt!
Derya Uluğ'dan Fenerbahçe Gecesinde Şinanay Söylerken Galatasaray'a Küfür Ettirdiği Haberlerine Sert Yanıt!
Şarkıcı Derya Uluğ, bir sahnesinde 'Şinanay' şarkısıyla tüm dinleyicilerini coşturmuştu. Şarkı anında Fenerbahçeli taraftarların rakipleri Galatasaray'a küfrettiği iddiaları gündeme oturdu. Fenerbahçeli taraftara küfür ettirdiği öne sürülen Derya Uluğ, çıkan haberlere görüntülerin orijinal halini paylaşarak tepki gösterdi.
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Son zamanların en popüler isimelerinden biri olan Derya Uluğ sesi, şarkıları, dansı, sahne kostümleri kısacası her şeyiyle dikkat çekiyor.
Pek çok parçasıyla müzik listelerinin zirvesine yerleşen ünlü isim aynı zamanda sosyal medyada da sıkça duyduğumuz şarkılarıyla gönülleri fethetmiş durumda.
Son olarak Asil Gök ile beraber seslendirdiği "Yansıma" şarkısıyla dillerden düşmeyen Derya Uluğ'yu tanıyanlar bilir, kendisi koyu bir Fenerbahçe taraftarı!
Gönül verdiği takımın sarı-lacivert renklerini sahnesinden de eksik etmiyor kendisi. Belki biliyorsunuzdur, Uluğ, halk konserlerinin yanı sıra Fenerbahçe gecelerinde de sahne alıyor.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa galibiyetinden sonra, genç şarkıcının verdiği bir konserinde Şinanay şarkısını söylediği bir video yeniden gündem oldu.
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Sarı-lacivertli trübünlerde sıklıkla duyduğumuz Sezen Aksu'nun Şinanay şarkısını söyleyen Derya Uluğ'nun Fenerbahçeli taraftarlara Galatasaray'a küfrettirdiği iddası ortaya atıldı.
Twitter'da kısa sürede gündeme oturan ünlü şarkıcı tepkilerin odağı olmaya başlayınca da sessizliğini bozdu.
Söz konusu videonun uzun halini sosyal medya hesabından paylaşan Derya Uluğ, "Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir…" ifadelerini kullandı.
"Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki..? Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan, kimseyi incitmemeye her zaman özen gösteren bir insanım."
Derya Uluğ tepki gösterdiği paylaşımına bir de "Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde. Buyurun videonun editlenmemiş, orijinal hali" notunu ekledi!
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Heme Fenerbahçe hem de Galatasaray taraftarından gelen bazı yorumları da sizler için ekledik...
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