Selen Görgüzel İsim Vermeden Çocuklar Duymasın'ın Müsteşar Kemal'i Tarafından Taciz Edildiğini İtiraf Etti
Selen Görgüzel İsim Vermeden Çocuklar Duymasın'ın Müsteşar Kemal'i Tarafından Taciz Edildiğini İtiraf Etti
Açıklamalarıyla gündeme damgasını vuran isimlerden biri haline gelen Selen Görgüzel KRT ekranlarında yayınlanan Mevzu Gündem programına konuk oldu. Kan donduran açıklamalarda bulunan ünlü isim yıllar önce bir dizi setinde uğradığı tacizi itiraf etti. Görgüzel isim vermese de bu kişilerden birinin Çocuklar Duymasın dizisinden hepimizin yakından tanıdığı Ferdi Akarnur olduğunu iddia etti!
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Oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'la boşanmasından sonra gündemimizden düşmeyen isimlerden olan Selen Görgüzel magazin gündeminde çok konuşulacak hamleleriyle dikkat çekiyor.
Sosyal medya paylaşımları şöyle dursun, katıldığı programlarda yaptığı açıklamalarla da herkesi dumura uğratmayı başarıyor.
Geçtiğimiz günlerde evli bir adama aşık olduğunu ama bunu içinde yaşadığını söyleyen Görgüzel, KRT ekranlarında yayınlanan Mevzu Gündem programının konuğu oldu.
Selen Görgüzel, ünlü şarkıcı Işın Karaca ile yaşadığı tartışmalardan "Işın Karaca'yla derdim yok" diye bahsederken, yaşadığı detoneler yüzünden eleştirilmesine "maymun olmaktansa karga olmayı tercih ederim" demesi ortalığı karıştıracak gibi.
Öte yandan, sunuculuğunu Ece Erken ve Işıl Donat'ın üstlendiği programda kan donduran açıklamalarda bulunan Selen Görgüzel, Erken'den gelen "hiç taciz edildin mi?" sorusuna direkt "evet" yanıtı verdi.
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Bir dizi setinde tacize uğradığını söyleyen ünlü oyuncu, "çok ağır ve travmatik bir şey yaşadım. 2009 yılıydı, oynadığım bir dizide hem yönetmeniydi işin hem de bir oyuncusu tarafından. Çok korkunç bir şey. Fiziksel tacize uğradım. İsimlerini vermeyeceğim. Mahkemeye vermiştim, kazandım. Sonra o dizi durduruldu." ifadelerini kullandı.
O algıda kendisini eleştiren insanların daha sonra özür dilediğini vurgulayan Görgüzel, "aynı şeyleri onlara da yapmışlar." dedi. O kişilerin kendisine "reklam yapıyorsun diye düşündük" dediklerini de iletti.
Başka bir konudan da sitemliydi Görgüzel! Onu da şu sözlerle belirtti: "Senin toplumunun bir algısı var. Bu haberler varken, basına bikinili çıkmayacaksın. Bikinili çıktığın zaman "bu kadın tacizi hak eder" gibi bir imaj oluşuyor"
"Yıllardır bu imajı temizlemekten anam ağladı" açıklamasında bulunan Selen Görgüzel'in iddiaları gündeme bomba gibi düştükten sonra geçmişe şöyle bir bakmak istedik. Görgüzel 2009 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Zoraki Başkan" dizisinde "Burcu" karakterine hayat vermişti.
12 Nisan 2009 tarihinde Blog Milliyet'e açıklama yapan Görgüzel "Bir ay önce gittiğim Sinop'taki 'Zoraki Başkan' dizisinin yapımcısı, çekimden sonra alkol almaya başladı ve bana da içki içmem konusunda ısrar etti. Ben de istemediğimi söyleyip odama çıktım. Bunlar yetmiyormuş gibi kapıyı açmamı istedi. Tartıştık, bana çirkin hareketlerde bulundu" açıklamasında bulunmuş.
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Selen Görgüzel'in açıklama yaparken isim vermeyip kendisini taciz eden kişilerden biri hakkında "uzun yıllar çok bilindik bir dizide oynadı" dediği kişinin de Çocuklar Duymasın'da rol alan Ferdi Akarnur olduğu ortaya çıktı!
Rol arkadaşını taciz ettiği öne sürülen Ferdi Akarnur o dönem bir de "Evet, doğru taciz ettim. İstedim ama vermedi, doğru vermedi" ifadelerini kullandığı iddiaları bile hepimizin tüylerini diken diken etti.
O dönem sette çalışan ama ismini vermeyen bir görevli ise konu hakkında şu ifadeleri kullanmış:
O anların tamamını da buradan izleyebilirsiniz:
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