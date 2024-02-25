Selen Görgüzel İsim Vermeden Çocuklar Duymasın'ın Müsteşar Kemal'i Tarafından Taciz Edildiğini İtiraf Etti

'Sonra ben bir süre iş alamadım ve 'problemli oyuncu' sıfatı aldım. 'O kız sorunludur' dendi. O kız şundan dolayı sorumluydu: O kız, 10 yaşındaki kızını annesiyle bırakıp, Samsun'a gidip ekmek parası için mücadele ederken iki tane vahşi duygularla kadına meta gibi bakan iki adama onun bir et parçası olmadığını anlatma çabamdam dolayı sorunlu olarak addedildim.'