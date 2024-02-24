Hem Kaynana Hem de Hakan Sabancı Görmeli: Hande Erçel Dünyaca Ünlü Yapımlarda Rol Alsaydı, Nasıl Görünürdü?
Hem Kaynana Hem de Hakan Sabancı Görmeli: Hande Erçel Dünyaca Ünlü Yapımlarda Rol Alsaydı, Nasıl Görünürdü?
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3pea7vIGPm/
Sabancı ailesine gelin girmek için canını dişine takmışçasına adımlar atan Hande Erçel bu sefer de yapay zekaya konu oldu. @aihikayeler adlı hesabın Hande Erçel'i çeşitli film evrenlerine götürdüğü görseller, 'Arzu Hanım, Hande'ye bir de bu taraftan bakın' dedirtti!
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"Etkili ve gerçekçi" bulunmayan oyunculuğu yüzünden ağır eleştirilerin hedefi olan Hande Erçel, şu sıralar özel hayatıyla gündemi kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuruyor.
1.5 yıldır Arzu Sabancı ve Ömer Sabancı'nın yakışıklı oğulları Hakan Sabancı'yla aşk yaşayan ünlü oyuncu "2-3 ayda ayrılırlar" diyenleri epey şaşkına çevirdi.
Sosyal medya hesabındaki "oyuncu" ifadesini sildikten sonra rol aldığı yapımların karelerini de kaldırınca kariyerine bir süre ara verdiği konuşuldu.
Sabancı ailesine gelin girmek için her türlü atağa geçen Hande Erçel bitiremediği üniversite eğitimini tamamlamak için Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ne döndü.
Acaba "Hakan Sabancı'yla evlenir mi? Ülkenin en değerli ailelerinden birine girebilir mi?" diye düşünüp duruyoruz.
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Yani attığı her adım olay olan Hande Erçel, @aihikayeler adlı Instagram hesabının paylaşımlarına konu oldu. Peki Hande Erçel, Game Of Thrones dizisinde oynasaydı nasıl görünürdü?
Benedict Bumberbatch'in devleştiği Sherlock dizisinde oynasaydı...
Harry Potter film evreninde rol alsaydı...
Hepimizi Kaptan Jack Sparrow hayranı yapan Karayip Korsanlar filminde oynasaydı...
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