Hem Kaynana Hem de Hakan Sabancı Görmeli: Hande Erçel Dünyaca Ünlü Yapımlarda Rol Alsaydı, Nasıl Görünürdü?

Sabancı ailesine gelin girmek için canını dişine takmışçasına adımlar atan Hande Erçel bu sefer de yapay zekaya konu oldu. @aihikayeler adlı hesabın Hande Erçel'i çeşitli film evrenlerine götürdüğü görseller, 'Arzu Hanım, Hande'ye bir de bu taraftan bakın' dedirtti!