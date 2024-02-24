Asıl Şimdi Ateşe Düştü: Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le Ayrılığını Kanıtlarcasına Yeni Hamle!
Asıl Şimdi Ateşe Düştü: Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'le Ayrılığını Kanıtlarcasına Yeni Hamle!
Son günlerde magazin dünyasını kelimenin tam anlamıyla kasıp kavuran olayların başında Serenay Sarıkaya ve Mert Demir arasındaki aşk dedikoduları oldu. Söylemezsem Olmaz'ın taze yorumcusu Yağmur Çevik, ikili arasındaki aşkın kısa sürdüğünü söylemişti. Ünlü oyuncudan 'o aşk bitti' dercesine yeni bir hamle geldi!
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Rol aldığı her yapımda adeta devleştiğine şahit olduğumuz Serenay Sarıkaya magazin dünyamızın en dikkat çeken isimlerinden.
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrollerini paylaştığı "Aile" dizisiyle uzun bir aradan sonra yeniden televizyon ekranlarına dönüş yapan güzel oyuncu arşa çıkardığı oyunculuğu ve dinleyenleri mest eden sesiyle dillerden düşmüyor.
Sadece kariyeriyle değil güzelliği, kusursuz fiziği, eğlenceli kişiliği, sempatik ama çılgın tavırlarıyla da dikkat çekiyor kendisi.
"Ne yapsa olay oluyor" dediğimiz ünlüler vardır ya, işte Serenay Sarıkaya hiç şüphesiz ki onlardan biri! Yıldız oyuncu son dönemlerde çalkantılı aşk hayatıyla da manşetlere taşınmış durumda.
Ünlü oyuncu hakkında herkesi deli gibi merak ettiren konu ise Sarıkaya'nın son dönemlerin en popüler şarkıcılarından Mert Demir'le birlikte olduğu iddiası oldu.
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Hatırlarsınız, Demir'in en popüler parçası "Ateşe Düştüm"de arkada vokal yapan kadının kim olduğu aşırı merak edilmişti. Hatta pek çok kişiye göre o kadın Serenay Sarıkaya'ydı!
Hepimize "acaba o mu, değil mi?" diye düşündüren güzel oyuncu açıklama yapmış ve Ateşe Düştüm parçasında Demir'e vokal yaptığını kabul etmişti ama aşk sorularına da 'Durun bir bakalım' diyerek yanıt vermişti.
Serenay Sarıkaya'nın bu açıklamasından sonra Mert Demir'in bir fotoğrafına "ÇilliBom" yorum atarak "bu bir aşk ilanı mı?" dedirtmişti.
Geçtiğimiz haftalarda da ünlü oyuncu ve aşk yaşamaya başladığı söylenen Mert Demir'in beraber Amsterdam'a tatile gittiği öne sürülmüştü.
Tüm bu haberler gündemi meşgul ederken herkesi şaşkına çeviren bir iddia da Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik'ten geldi!
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“Mert Demir bir konserinde 'Ben ayrılık şarkıları söyleyeceğim bugün çünkü ben ayrıldım'' demiş" diyen Çevik açıklamasında bir de Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Cem Yılmaz detayıyla gündeme bomba gibi düştü.
"Mert ve Serenay aşkı bitti mi?" sorusu magazin dünyasında gündeme oturmuşken, Serenay Sarıkaya'dan "evet!" dercesine bir hamle geldi!
2020 yılından itibaren doldurduğu Spotify listesine 7 Ekim 2023'ün tarihinde eklemeler yaptığını öğrendiğimiz ünlü oyuncu, Mert Demir'in "Ateşe Düştüm" parçasını da eklemişti.
Yağmur Çevik'in sosyal medya hesabına gelen bir mesajda, Serenay Sarıkaya'nın "Ateşe Düştüm" parçasını listesinden çıkardığı yazılmıştı.
Biz de hemen bunu kontrol etmek için soluğu ünlü oyuncunun profilinde aldık. Kendisinin vokal yaptığını itiraf ettiği Mert Demir parçasının listeden kesin olarak çıkardığını gördük.
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Bu hamle sonrası "Mert Demir ve Serenay Sarıkaya aşkı tamamen sona erdi" iddiaları da epey güçlenmiş oldu!
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