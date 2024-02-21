Yazı Hayat Kurtarma Kiti İlan Eden Serenay Sarıkaya Tatildeki Kusursuz Fiziğiyle Yine Düşman Çatlattı!
Yazı Hayat Kurtarma Kiti İlan Eden Serenay Sarıkaya Tatildeki Kusursuz Fiziğiyle Yine Düşman Çatlattı!
Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelen Serenay Sarıkaya attığı her adımla manşetlere taşınmayı başarıyor. Paylaşımlarıyla hepimize 'sen neler yapıyorsun' dedirtmeyi başaran ünlü güzelin tatil pozları yine yeniden düşman çatlattı!
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Adanalı, Lale Devri gibi unutulmaz dizilerdeki performansıyla adını geniş kitlelere duyuran Serenay Sarıkaya, Mecdezir'le birlikte kariyerini şahlandırdı resmen!
Ünlü güzel diziler, filmler, internet projeleri hatta reklamlar derken hemen her yerde karşımıza çıkıyor. Yer aldığı her yapımı birkaç adım da öne geçiriyor kendisi.
İnanılmaz enerjisi, oyunculuk yeteneği, harika fiziği, samimi hal ve hareketleri, güzelliği, eee bir de hareketli aşk yaşantısı derken magazin dünyasının gözbebeği haline geldi.
Sarıkaya, son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Aile dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ ile beraber başrolü paylaşarak televizyon ekranlarına geri döndü.
Geçtiğimiz yıl birçok ödülle kariyerini parlatmaya devam eden ünlü güzelin oyunculuk kariyerine ek olarak müzik dünyasına da gireceği iddalarıyla gündem geldi.
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Muhabironline'ın haberine göre; Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile birlikte Amsterdam'a gittiği haberleri yayılmıştı.
Yoğun bir tempo içinde olduğunu adım adım takip ettiğimiz Serenay Sarıkaya, Aile dizisinin final yapmasından sonra güzel bir tatile çıktı.
Ten rengine epey yakışan yeşil bir bikini ve onu tamamlayan hasır şapkasıyla çeşitli açılardan poz veren başarılı oyuncunun kusursuz fiziği yine kıskandırdı.
Tatil pozlarıyla yeniden gündeme gelen Serenay Sarıkaya paylaşımına "Life saving kit: 👉🏼☀️ 👉🏼🌊 👉🏼🎶 👉🏼Self-love ♥️" notunu düştü.
Postun hemen ardından Instagram hesabından bir de hepimizi yaz öncesi "beden tribine sokan" cinsten bir poz daha yayınladı.
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Çıktığı tatilden birçok kare yayınlayarak hepimize yeniden deniz, kum ve güneş hasreti çektirmeyi başaran güzel oyuncunun paylaşımına gelen yorumları beraber görelim...
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Serenay Sarıkaya deniz sesinin huzurunu da ayağımıza getirmeyi ihmal etmedi sağ olsun...
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