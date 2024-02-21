Yazı Hayat Kurtarma Kiti İlan Eden Serenay Sarıkaya Tatildeki Kusursuz Fiziğiyle Yine Düşman Çatlattı!

Magazin dünyasının en gözde isimlerinden biri haline gelen Serenay Sarıkaya attığı her adımla manşetlere taşınmayı başarıyor. Paylaşımlarıyla hepimize 'sen neler yapıyorsun' dedirtmeyi başaran ünlü güzelin tatil pozları yine yeniden düşman çatlattı!