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Yine Kendisine Hakim Olamadı: Alkolü Fazla Kaçıran Serdar Ortaç Bir Kez Daha Canlı Yayın Açtı!

Yine Kendisine Hakim Olamadı: Alkolü Fazla Kaçıran Serdar Ortaç Bir Kez Daha Canlı Yayın Açtı!

Serdar Ortaç
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
20.02.2024 - 18:09

Şarkıcı Serdar Ortaç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde alkolü fazla kaçıran ünlü şarkıcı Tarkan'a küfürler yağdırmıştı. Yine benzer bir olayla karşımıza çıkan Ortaç sarhoş halde canlı yayın açtı!

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Sayısız parçasıyla gönüllerimize taht kuran Serdar Ortaç son dönemlerle içimizi kıpır kıpır eden şarkılarıyla değil özel hayatıyla gündemde.

Sayısız parçasıyla gönüllerimize taht kuran Serdar Ortaç son dönemlerle içimizi kıpır kıpır eden şarkılarıyla değil özel hayatıyla gündemde.

Oldukça uzun bir zamandır MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı bu yüzden oldukça ağır ilaçlar kullanıyor.

Oldukça uzun bir zamandır MS hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı bu yüzden oldukça ağır ilaçlar kullanıyor.

Eminim birçoğunuz denk gelmişsinizdir, Serdar Ortaç son dönemlerin popüler platformu TikTok'ta yönelmiş ve orada canlı yayınlar yapmaya başlamıştı.

Eminim birçoğunuz denk gelmişsinizdir, Serdar Ortaç son dönemlerin popüler platformu TikTok'ta yönelmiş ve orada canlı yayınlar yapmaya başlamıştı.

Bir canlı yayınında küfürler saçan ünlü şarkıcı kendisine engelleme getiren platforma yine 'Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?' diye küfür etmişti.

Bir canlı yayınında küfürler saçan ünlü şarkıcı kendisine engelleme getiren platforma yine 'Türkiye'de TikTok'u yasaklatmazsam o.... çocuğuyum. Sen koskoca Selçuklu'dan Osmanlı'ya 3500 yıllık Türk milletini dize getireceğini mi sanıyorsun?' diye küfür etmişti.

Özellikle son zamanlarda çok kez bu tür olayla karşımıza çıkan Serdar Ortaç'ın hayranları da yaşananlar konusunda endişeli.

Özellikle son zamanlarda çok kez bu tür olayla karşımıza çıkan Serdar Ortaç'ın hayranları da yaşananlar konusunda endişeli.
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Geçtiğimiz günlerde vitesi bir kademe daha artıran pop şarkıcısı önce "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler" dedi. Ardından bir takipçisinin Tarkancılar ve Serdarcılar yanıtına "S*keyim Trakan'ı" diyerek herkesi şoke etti.

Geçtiğimiz günlerde vitesi bir kademe daha artıran pop şarkıcısı önce "Hepiniz CHP'lisiniz i*neler" dedi. Ardından bir takipçisinin Tarkancılar ve Serdarcılar yanıtına "S*keyim Trakan'ı" diyerek herkesi şoke etti.

Ortaç'ın yardımcısı da ünlü ismin alkol yüzünden kontrolü kaybettiğini fark eder etmez duruma müdahale el koyup canlı yayını kapattı.

Ortaç'ın yardımcısı da ünlü ismin alkol yüzünden kontrolü kaybettiğini fark eder etmez duruma müdahale el koyup canlı yayını kapattı.

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı ise TikTok'un Serdar Ortaç yüzünden bir kez daha karar aldığını açıklayarak şunları yazdı:

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı ise TikTok'un Serdar Ortaç yüzünden bir kez daha karar aldığını açıklayarak şunları yazdı:

'TikTok tarafından hesabı kapatılan Serdar Ortaç’ın ekibi ise şöyle bir karar aldı: Platformda bir daha hesap açmayacak.

Kendisine sosyal medya detoksu uygulanacak. Yani istediği vakit, Instagram’da canlı yayın yapmak yok. Sözleşmesine de cezai şartlar getirilecek.'

TikTok'tan yasaklamalar yiyen Serdar Ortaç bu sefer de Instagram hesabından açtığı canlı yayınla gündeme damgasını vurdu.

TikTok'tan yasaklamalar yiyen Serdar Ortaç bu sefer de Instagram hesabından açtığı canlı yayınla gündeme damgasını vurdu.

"Hepiniz bana bok atıyorsunuz ama hepiniz mutsuzsunuz. Sarhoşum, eşekoğlueşek sarhoşum." dediği yayında birçok kişiden "yazık etme kendine" yorumları geldi.

"Hepiniz bana bok atıyorsunuz ama hepiniz mutsuzsunuz. Sarhoşum, eşekoğlueşek sarhoşum." dediği yayında birçok kişiden "yazık etme kendine" yorumları geldi.
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Ortaç sözlerinin devamında da "Rabbime yaklaşmadığın sürece mutlu olamayacaksın. Bu kadar basit." dedi.

Ortaç sözlerinin devamında da "Rabbime yaklaşmadığın sürece mutlu olamayacaksın. Bu kadar basit." dedi.

Ünlü şarkıcının yardımcısı, Tarkan'a küfür ettiği canlı yayınında olduğu gibi burada da imdadına yetişti. Yardımcısının kamerada görünmeyen bir yerden "Serdar Bey, bana söz vermiştiniz" dediği duyuldu.

Ünlü şarkıcının yardımcısı, Tarkan'a küfür ettiği canlı yayınında olduğu gibi burada da imdadına yetişti. Yardımcısının kamerada görünmeyen bir yerden "Serdar Bey, bana söz vermiştiniz" dediği duyuldu.

Serdar Ortaç'ın "söz Sevgi söz..." demesine aldırış etmeyen yardımcısı yayını tek hareketle kapattı.

Serdar Ortaç'ın "söz Sevgi söz..." demesine aldırış etmeyen yardımcısı yayını tek hareketle kapattı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz 👇

1. Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan bazılarını da sizler için derledik...

1. Sosyal medya kullanıcılarından gelen yorumlardan bazılarını da sizler için derledik...
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