Yine Kendisine Hakim Olamadı: Alkolü Fazla Kaçıran Serdar Ortaç Bir Kez Daha Canlı Yayın Açtı!

'TikTok tarafından hesabı kapatılan Serdar Ortaç’ın ekibi ise şöyle bir karar aldı: Platformda bir daha hesap açmayacak.

Kendisine sosyal medya detoksu uygulanacak. Yani istediği vakit, Instagram’da canlı yayın yapmak yok. Sözleşmesine de cezai şartlar getirilecek.'