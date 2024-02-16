TikTok Canlı Yayınında Tarkan'a Küfür Eden Serdar Ortaç İçin Yeni Kararlar: Cezai Şartlar Getiriliyor!
TikTok Canlı Yayınında Tarkan'a Küfür Eden Serdar Ortaç İçin Yeni Kararlar: Cezai Şartlar Getiriliyor!
Kullandığı ilaçların etkisiyle TikTok’ta canlı yayın açan ve burada meslektaşı Tarkan ve canlı yayını izleyenlere küfürler savuran şarkıcı Serdar Ortaç’ın hesabı TikTok tarafından kapatıldı. Ayrıca yaşananlar sonrasında Serdar Ortaç’ın neler yaptığı da ortaya çıktı.
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Uzun bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç biliyorsunuz ki ağır olarak nitelendirilebilecek ilaçlar kullanıyor.
Ortaç'ın kullandığı ağır ilaçlar ile birlikte alkol de kullandığını biliyoruz. Hal böyle olunca ünlü sanatçı açtığı canlı yayınlarda bazen kontrolünü kaybedebiliyor.
Geçtiğimiz gece tam da bahsettiğimiz gibi bir durum yaşandı ve Serdar Ortaç, bir hayranının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Tarkan'ı" dedi.
Ortaç'ın kontrolü kaybettiğini fark eden yardımcısı duruma müdahale ederek canlı yayını son anda kapattı.
Serdar Ortaç için skandal Tiktok yayınının ardından bir dizi kararlar alındı.
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10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı bugünkü köşesinde Serdar Ortaç'ı yazdı.
Müge Dağıstanlı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:
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