TikTok Canlı Yayınında Tarkan'a Küfür Eden Serdar Ortaç İçin Yeni Kararlar: Cezai Şartlar Getiriliyor!

“Serdar Ortaç her gün kullandığı sekiz ilacın üzerine alkol alıp TikTok’a girince olanlar oldu. Tarkan’dan başlayarak sağa sola küfür eden pop yıldızını evdeki yardımcısı yayını kapatarak durdurdu.

Ortaç sonrasında “Sarhoştum, hatırlamıyorum. Ne yaptığımı asla izlemem, üzülürüm. Resmen intihar ettim. Ama Tarkan beni affeder” dedi.

Sonrasında neler mi oldu? Annesini ve Tarkan’ı aradı. Serdar Ortaç’a o yayını izlettiler! Kendini o kadar kötü hissetti ki, ağladı. Önce annesi Nesrin Hanım’ı arayıp “Seni üzdüysem özür dilerim” dedi. Bu arada birkaç kez aradığı Tarkan’a ulaşamadı.

TikTok tarafından hesabı kapatılan Serdar Ortaç’ın ekibi ise şöyle bir karar aldı: Platformda bir daha hesap açmayacak.

Kendisine sosyal medya detoksu uygulanacak. Yani istediği vakit, Instagram’da canlı yayın yapmak yok. Sözleşmesine de cezai şartlar getirilecek.'