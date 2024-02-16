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TikTok Canlı Yayınında Tarkan'a Küfür Eden Serdar Ortaç İçin Yeni Kararlar: Cezai Şartlar Getiriliyor!

TikTok Canlı Yayınında Tarkan'a Küfür Eden Serdar Ortaç İçin Yeni Kararlar: Cezai Şartlar Getiriliyor!

Tarkan Tiktok Serdar Ortaç
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
16.02.2024 - 11:48

Kullandığı ilaçların etkisiyle TikTok’ta canlı yayın açan ve burada meslektaşı Tarkan ve canlı yayını izleyenlere küfürler savuran şarkıcı Serdar Ortaç’ın hesabı TikTok tarafından kapatıldı. Ayrıca yaşananlar sonrasında Serdar Ortaç’ın neler yaptığı da ortaya çıktı. 

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Uzun bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç biliyorsunuz ki ağır olarak nitelendirilebilecek ilaçlar kullanıyor.

Uzun bir süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç biliyorsunuz ki ağır olarak nitelendirilebilecek ilaçlar kullanıyor.

Ortaç'ın kullandığı ağır ilaçlar ile birlikte alkol de kullandığını biliyoruz. Hal böyle olunca ünlü sanatçı açtığı canlı yayınlarda bazen kontrolünü kaybedebiliyor.

Ortaç'ın kullandığı ağır ilaçlar ile birlikte alkol de kullandığını biliyoruz. Hal böyle olunca ünlü sanatçı açtığı canlı yayınlarda bazen kontrolünü kaybedebiliyor.

Geçtiğimiz gece tam da bahsettiğimiz gibi bir durum yaşandı ve Serdar Ortaç, bir hayranının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Tarkan'ı" dedi.

Geçtiğimiz gece tam da bahsettiğimiz gibi bir durum yaşandı ve Serdar Ortaç, bir hayranının Tarkancılar ve Serdarcılar şeklinde iki grup olduğundan bahsederken lafa girip "S*keyim Tarkan'ı" dedi.

Ortaç'ın kontrolü kaybettiğini fark eden yardımcısı duruma müdahale ederek canlı yayını son anda kapattı.

Ortaç'ın kontrolü kaybettiğini fark eden yardımcısı duruma müdahale ederek canlı yayını son anda kapattı.

Serdar Ortaç için skandal Tiktok yayınının ardından bir dizi kararlar alındı.

Serdar Ortaç için skandal Tiktok yayınının ardından bir dizi kararlar alındı.
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10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı bugünkü köşesinde Serdar Ortaç'ı yazdı.

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı bugünkü köşesinde Serdar Ortaç'ı yazdı.

Müge Dağıstanlı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Müge Dağıstanlı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

Serdar Ortaç her gün kullandığı sekiz ilacın üzerine alkol alıp TikTok’a girince olanlar oldu. Tarkan’dan başlayarak sağa sola küfür eden pop yıldızını evdeki yardımcısı yayını kapatarak durdurdu.

Ortaç sonrasında “Sarhoştum, hatırlamıyorum. Ne yaptığımı asla izlemem, üzülürüm. Resmen intihar ettim. Ama Tarkan beni affeder” dedi.

Sonrasında neler mi oldu? Annesini ve Tarkan’ı aradı. Serdar Ortaç’a o yayını izlettiler! Kendini o kadar kötü hissetti ki, ağladı. Önce annesi Nesrin Hanım’ı arayıp “Seni üzdüysem özür dilerim” dedi. Bu arada birkaç kez aradığı Tarkan’a ulaşamadı.

TikTok tarafından hesabı kapatılan Serdar Ortaç’ın ekibi ise şöyle bir karar aldı: Platformda bir daha hesap açmayacak.

Kendisine sosyal medya detoksu uygulanacak. Yani istediği vakit, Instagram’da canlı yayın yapmak yok. Sözleşmesine de cezai şartlar getirilecek.'

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