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'Gerçek Aşıklar Birbirine Benzer' Teorisinin Kanıtı Olan Ünlü Çiftlerimizde Bugün!

'Gerçek Aşıklar Birbirine Benzer' Teorisinin Kanıtı Olan Ünlü Çiftlerimizde Bugün!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 14:11

Bazı çiftlerin birbirlerine kardeş gibi benzediklerini hiç fark ettiniz mi? 'Aşık insanlar birbirine benzer' teorisi aslında 'Mikelanj Fenomeni' ile açıklanıyor. Peki ünlüler dünyasında, birbirine benzeyen çiftlerimiz var mı?

Olmaz olur mu!

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Uzun bir süredir birlikte olan çiftler, zaman içerisinde tıpkı bir kardeş gibi birbirlerine benzemeye başlıyor.

Uzun bir süredir birlikte olan çiftler, zaman içerisinde tıpkı bir kardeş gibi birbirlerine benzemeye başlıyor.

'Mikelanj fenomeni' denilen bu olay, bir heykeltıraşın heykeli yontarak şekil vermesi gibi insanların da zaman içerisinde birbirlerinin biyolojik yapısını şekle sokmaları olarak açıklanıyor.

Yani başta benzer özellikler taşıyan çiftler, beraber zaman geçirdikçe birbirlerine daha çok benziyor.

Yani başta benzer özellikler taşıyan çiftler, beraber zaman geçirdikçe birbirlerine daha çok benziyor.

'Bu konu da nereden çıktı?' diye soracak olursanız, ünlü oyuncu Taner Ölmez ve eşi Ece Çeşmioğlu'nun bir fotoğrafını görmemiz üzerine çıktı ortaya...

2021 yılında evlenen çiftimiz, son olarak Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı filmin galasına katıldı.

2021 yılında evlenen çiftimiz, son olarak Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı filmin galasına katıldı.

Ecem Çeşmioğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafta ise eşiyle benzerliğinden başka bir şey dikkatimizi çekmedi açıkçası!

Saçları, bakışları, gülüşleri, duruşları...Bir çift bu kadar mı benzer?

Haliyle konusu açılmış olunca, birbirine benzeyen çiftlerimize bir göz atalım dedik! Kimler çıktı kimler...

Haliyle konusu açılmış olunca, birbirine benzeyen çiftlerimize bir göz atalım dedik! Kimler çıktı kimler...

Selahattin Paşalı ve eşi Lara Paşalı'nın benzerliğine ne demeli?

Zaten Ali Atay'ın tüm ailesini kendisine benzetmesine diyecek sözümüz yok! 😂

Zaten Ali Atay'ın tüm ailesini kendisine benzetmesine diyecek sözümüz yok! 😂
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İkiz bebekleri olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın da benzediğini fark etmiş miydiniz?

İkiz bebekleri olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın da benzediğini fark etmiş miydiniz?

Benzerlik denilince Harun Tekin ve Melisa Sözen'i anmadan olmaz;

Benzerlik denilince Harun Tekin ve Melisa Sözen'i anmadan olmaz;

Müge Boz ve Caner Erdeniz ve tabii kızları Vina'ya ne demeli?

Müge Boz ve Caner Erdeniz ve tabii kızları Vina'ya ne demeli?

Peki ya Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan?

Peki ya Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan?

Tabii bir de Ebru Şahin ve Cedi Osman var.

Tabii bir de Ebru Şahin ve Cedi Osman var.
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Son olarak biraz uzun baktığınızda benzetmeye başlayacağınız o çiftimiz; Fahriye Evcen ve Burak Özçivit.

Son olarak biraz uzun baktığınızda benzetmeye başlayacağınız o çiftimiz; Fahriye Evcen ve Burak Özçivit.

O zaman oylamaya var mısınız? Hangi çift daha çok benziyor? 😍

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