'Gerçek Aşıklar Birbirine Benzer' Teorisinin Kanıtı Olan Ünlü Çiftlerimizde Bugün!
'Gerçek Aşıklar Birbirine Benzer' Teorisinin Kanıtı Olan Ünlü Çiftlerimizde Bugün!
Bazı çiftlerin birbirlerine kardeş gibi benzediklerini hiç fark ettiniz mi? 'Aşık insanlar birbirine benzer' teorisi aslında 'Mikelanj Fenomeni' ile açıklanıyor. Peki ünlüler dünyasında, birbirine benzeyen çiftlerimiz var mı?
Olmaz olur mu!
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Uzun bir süredir birlikte olan çiftler, zaman içerisinde tıpkı bir kardeş gibi birbirlerine benzemeye başlıyor.
Yani başta benzer özellikler taşıyan çiftler, beraber zaman geçirdikçe birbirlerine daha çok benziyor.
2021 yılında evlenen çiftimiz, son olarak Taner Ölmez'in başrolünü oynadığı filmin galasına katıldı.
Haliyle konusu açılmış olunca, birbirine benzeyen çiftlerimize bir göz atalım dedik! Kimler çıktı kimler...
Zaten Ali Atay'ın tüm ailesini kendisine benzetmesine diyecek sözümüz yok! 😂
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İkiz bebekleri olan Pelin Akil ve Anıl Altan'ın da benzediğini fark etmiş miydiniz?
Benzerlik denilince Harun Tekin ve Melisa Sözen'i anmadan olmaz;
Müge Boz ve Caner Erdeniz ve tabii kızları Vina'ya ne demeli?
Peki ya Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan?
Tabii bir de Ebru Şahin ve Cedi Osman var.
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Son olarak biraz uzun baktığınızda benzetmeye başlayacağınız o çiftimiz; Fahriye Evcen ve Burak Özçivit.
O zaman oylamaya var mısınız? Hangi çift daha çok benziyor? 😍
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