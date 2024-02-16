Bu Bir Pişti Anketidir: Aynı Kıyafeti Giyen Ünlüleri Oyluyoruz!
Bu Bir Pişti Anketidir: Aynı Kıyafeti Giyen Ünlüleri Oyluyoruz!
Son zamanlarda aynı kıyafetleri görmeye başladık sanki, ne dersiniz?
Peki kime daha çok yakıştı bu kombinler?
Gelin oylayalım!
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1. Kırmızılı bir soruyla başlayalım!
2. Aynı mekanda, benzer pozlarla, benzer kıyafetlerle...Peki kime daha çok yakışmış?
3. Birazcık farklı tabii;
4. Bu sefer dörtlü oyluyoruz!
5. Hep elbise görecek değiliz ya!
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6. Birebir aynı!
7. Siyah asilliği kime daha çok yakışmış peki?
8. Unutmadan bir de kırmızı var;
9. Bir tarafta MET Gala, bir tarafta sadece kabin denemesi...
10. Şimdi ise aynı olmayan fakat çok benzer bir tasarım var;
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11. Benzer bir görünüm daha!
Bonus 1: Hep kadınları oylayacak değiliz ya!
Bonus 2! 😂
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