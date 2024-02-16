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Bu Bir Pişti Anketidir: Aynı Kıyafeti Giyen Ünlüleri Oyluyoruz!

Bu Bir Pişti Anketidir: Aynı Kıyafeti Giyen Ünlüleri Oyluyoruz!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
17.02.2024 - 00:24

Son zamanlarda aynı kıyafetleri görmeye başladık sanki, ne dersiniz?

Peki kime daha çok yakıştı bu kombinler?

Gelin oylayalım!

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1. Kırmızılı bir soruyla başlayalım!

1. Kırmızılı bir soruyla başlayalım!

2. Aynı mekanda, benzer pozlarla, benzer kıyafetlerle...Peki kime daha çok yakışmış?

2. Aynı mekanda, benzer pozlarla, benzer kıyafetlerle...Peki kime daha çok yakışmış?

3. Birazcık farklı tabii;

3. Birazcık farklı tabii;

4. Bu sefer dörtlü oyluyoruz!

4. Bu sefer dörtlü oyluyoruz!

5. Hep elbise görecek değiliz ya!

5. Hep elbise görecek değiliz ya!
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6. Birebir aynı!

6. Birebir aynı!

7. Siyah asilliği kime daha çok yakışmış peki?

7. Siyah asilliği kime daha çok yakışmış peki?

8. Unutmadan bir de kırmızı var;

8. Unutmadan bir de kırmızı var;

9. Bir tarafta MET Gala, bir tarafta sadece kabin denemesi...

9. Bir tarafta MET Gala, bir tarafta sadece kabin denemesi...

10. Şimdi ise aynı olmayan fakat çok benzer bir tasarım var;

10. Şimdi ise aynı olmayan fakat çok benzer bir tasarım var;
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11. Benzer bir görünüm daha!

11. Benzer bir görünüm daha!

Bonus 1: Hep kadınları oylayacak değiliz ya!

Bonus 1: Hep kadınları oylayacak değiliz ya!

Bonus 2! 😂

Bonus 2! 😂
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