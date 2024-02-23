Mert Demir ile Aşk İddiası Gündemden Düşmeyen Serenay Sarıkaya İçin Yeni İddia: Cem Yılmaz ile Yeniden Aşk!
Mert Demir ile Aşk İddiası Gündemden Düşmeyen Serenay Sarıkaya İçin Yeni İddia: Cem Yılmaz ile Yeniden Aşk!
Serenay Sarıkaya'nın özel hayatı son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Mert Demir ile yaşadığı aşk iddialarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, şimdi de farklı bir iddia ile gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile olan ilişkisinin kısa sürdüğünü ve eski sevgilisi Cem Yılmaz ile tekrar bir araya geldiğini iddia etti.
İşte detaylar...
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Son olarak Aile dizisinde rol alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile 'Ateşe Düştüm' şarkısıyla adını geniş kitlelere duyuran Mert Demir'in aşk yaşadığına dair iddialar magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
Ünlü çiftin birlikte Amsterdam'a tatile gittikleri söylentileri de uzun süre konuşuldu.
Ancak taraflardan konuya dair herhangi bir açıklama gelmezken bir bomba iddia daha geldi.
Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik'in iddiası gündeme bomba gibi düştü.
Daha önce Serenay Sarıkaya ile Mert Demir'in birlikte olduğunu iddia eden Yağmur Çevik açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.
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Çevik'in iddiaları şu şekilde: “Mert Demir bir konserinde 'Ben ayrılık şarkıları söyleyeceğim bugün çünkü ben ayrıldım'' demiş. Sonrasında üç gün gibi kısa bir sürenin ardından Cem Yılmaz'dan bir story geldi ve 'Ümit verir ama terk eder' gibi bir paylaşım yapıldı. Bu göndermeyi Serenay Sarıkaya'ya olarak yorumladım.”
“Dün bana bir telefon geldi. Serenay'ın şuan oturduğu yeni sitesine Cem Yılmaz'ın geldiği söylendi.”
Cem Yılmaz'ın güvenlikten geçtiği esnada "bekleyin çiçekler de geliyor" dediğini açıkladı.
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mert demir ne çirkin adam ya ne işi var onunla bu kızın