Mert Demir ile Aşk İddiası Gündemden Düşmeyen Serenay Sarıkaya İçin Yeni İddia: Cem Yılmaz ile Yeniden Aşk!

Serenay Sarıkaya'nın özel hayatı son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan konularından biri oldu. Mert Demir ile yaşadığı aşk iddialarıyla adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu, şimdi de farklı bir iddia ile gündeme geldi. Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Yağmur Çevik, Serenay Sarıkaya'nın Mert Demir ile olan ilişkisinin kısa sürdüğünü ve eski sevgilisi Cem Yılmaz ile tekrar bir araya geldiğini iddia etti.

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