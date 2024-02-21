Kahkahasıyla Yeri Göğü İnleten Saba Tümer, Cep Yakan Cem Yılmaz Stand-Up'ını Öve Öve Bitiremedi!

Ardından yaklaşık 372 ila 1.000 lira arasında değişen biletler 6 dakikada hızla tükenince fiyatlar aniden zamlanmış ve tepki çekmişti hatırlarsanız. Çünkü fiyatlar bir anda en düşük bilet 650 TL, en pahalı bilet ise 7.500 TL olacak şekilde güncellenmişti.