Kahkahasıyla Yeri Göğü İnleten Saba Tümer, Cep Yakan Cem Yılmaz Stand-Up'ını Öve Öve Bitiremedi!
Kahkahasıyla Yeri Göğü İnleten Saba Tümer, Cep Yakan Cem Yılmaz Stand-Up'ını Öve Öve Bitiremedi!
Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisini izlemeye giden Saba Tümer'in paylaşımı güldürdü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarının başında gelen Cem Yılmaz, 4 yıl sonra sahneye geri dönmeye karar verdi biliyorsunuz.
6 Aralık'ta yeni gösterisinin afişini paylaşan Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri 10 Ocak'ta satışa sunulmuştu.
Cem Yılmaz, hala inanılmaz yoğun ilgi gören ve sezon boyu sürecek gösterilerine 7 Şubat'ta başladı!
Gösteriye gidip Cem Yılmaz'ın performansına dair yorumunu paylaşan ilk ünlü isim ise kahkahasıyla meşhur Saba Tümer oldu!
Gösteriden bir kesit paylaşan Saba Tümer, yine kankasıyla salonu inletti, "Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim" yorumuyla da yeni stand-up'a tam not verdi!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda