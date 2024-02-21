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Kahkahasıyla Yeri Göğü İnleten Saba Tümer, Cep Yakan Cem Yılmaz Stand-Up'ını Öve Öve Bitiremedi!

Kahkahasıyla Yeri Göğü İnleten Saba Tümer, Cep Yakan Cem Yılmaz Stand-Up'ını Öve Öve Bitiremedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
22.02.2024 - 00:50

Cem Yılmaz'ın yeni stand-up gösterisini izlemeye giden Saba Tümer'in paylaşımı güldürdü!

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Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarının başında gelen Cem Yılmaz, 4 yıl sonra sahneye geri dönmeye karar verdi biliyorsunuz.

Türkiye'nin en ünlü stand-upçılarının başında gelen Cem Yılmaz, 4 yıl sonra sahneye geri dönmeye karar verdi biliyorsunuz.

6 Aralık'ta yeni gösterisinin afişini paylaşan Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri 10 Ocak'ta satışa sunulmuştu.

6 Aralık'ta yeni gösterisinin afişini paylaşan Cem Yılmaz'ın yeni gösterisinin biletleri 10 Ocak'ta satışa sunulmuştu.

Ardından yaklaşık 372 ila 1.000 lira arasında değişen biletler 6 dakikada hızla tükenince fiyatlar aniden zamlanmış ve tepki çekmişti hatırlarsanız. Çünkü fiyatlar bir anda en düşük bilet 650 TL, en pahalı bilet ise 7.500 TL olacak şekilde güncellenmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Cem Yılmaz, hala inanılmaz yoğun ilgi gören ve sezon boyu sürecek gösterilerine 7 Şubat'ta başladı!

Cem Yılmaz, hala inanılmaz yoğun ilgi gören ve sezon boyu sürecek gösterilerine 7 Şubat'ta başladı!

Gösteriye gidip Cem Yılmaz'ın performansına dair yorumunu paylaşan ilk ünlü isim ise kahkahasıyla meşhur Saba Tümer oldu!

Gösteriye gidip Cem Yılmaz'ın performansına dair yorumunu paylaşan ilk ünlü isim ise kahkahasıyla meşhur Saba Tümer oldu!

Gösteriden bir kesit paylaşan Saba Tümer, yine kankasıyla salonu inletti, "Hayatımda hiç bu kadar gülmemiştim" yorumuyla da yeni stand-up'a tam not verdi!

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