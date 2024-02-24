Malikanesini Satışa Çıkaran Charlize Theron'un Şişli'den Zar Zor Ev Satın Alabilme İhtimali Tat Kaçırdı

Dünya çapında geniş bir hayran kitlesi bulunan Charlize Theron, Hollywood'da bulunan malikânesini 3,8 milyon dolara satışa çıkardığı haberiyle gündeme geldi. Bizim para birimimizle yaklaşık 117 milyon lira eden evin değeri İstanbul'daki evlerle karşılaştırılınca bir miktar tat kaçırdı!