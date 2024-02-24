Malikanesini Satışa Çıkaran Charlize Theron'un Şişli'den Zar Zor Ev Satın Alabilme İhtimali Tat Kaçırdı
Malikanesini Satışa Çıkaran Charlize Theron'un Şişli'den Zar Zor Ev Satın Alabilme İhtimali Tat Kaçırdı
Dünya çapında geniş bir hayran kitlesi bulunan Charlize Theron, Hollywood'da bulunan malikânesini 3,8 milyon dolara satışa çıkardığı haberiyle gündeme geldi. Bizim para birimimizle yaklaşık 117 milyon lira eden evin değeri İstanbul'daki evlerle karşılaştırılınca bir miktar tat kaçırdı!
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Ülkemizde yaşanan faiz artışları vatandaşlara zor zamanlar yaşatmaya devam ediyor. Vatandaşların temel ihtiyaçları bile ateş pahası!
Gıda, giyim-kuşam, doğal, elektrik, su... Günden güne artan zamlar karşısında belimizin büküldüğü bu dönemlerde ev kiraları ve satış fiyatları da herkesi kara kara düşündürüyor.
Gelelim bu konuyu nereye bağlayacağımıza! Dünyaca ünlü oyunculardan biri olan Charlize Theron görenleri hayran bırakan, manzarasıyla büyüleyen malikânesini satışa çıkarmış.
Monster filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu Oscar"ını kazanan güzel oyuncu 2004'te yılında 3.100 metrekarelik bu malikâneyi almıştı.
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O zamanlar 3 milyon dolara satın aldığı Hollywood Hills'te bulunan İspanyol esintileri bulunan evini satmak için ise 3,8 milyon dolar istiyor.
Dünya çapında en çok kazanan yıldız oyuncular arasında yer alan Charlize Theron'un gözlerden uzak bu evi kelimelerle anlatacak gibi değil.
Duş alırken sizi hayallere daldıracak türden manzaralı bir spa küveti ve geniş bir camlı banyosundan tutun, lagün tarzı bir havuzu bulunan bahçesine kadar her detay muhteşem!
Amerika'nın en gözde yerlerinden biri olan Hollywood'daki malikânesinin bizdeki ederi yaklaşık 117 milyon liraya denk geliyor.
İşte asıl konu! Sosyal medya kullanıcılarının dikkatli araştırmaları ve ev satış sitelerinde gezinenler fark etti ki, Theron, lüks evini sattığı fiyata İstanbul Şişli'den 450 metrekarelik bir ev satın alamıyor.
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Dünya ünlü yapımların başrollerinde fırtınalar estiren yıldız oyunucunun İstanbul'un semtinden ev alamaması goygoycuların da diline düştü tabii!
Ülke ekonomisine dert yananlar, yurtdışındaki malikane fiyatının ülkemizde apartman dairesine denk olmasına kızanlar...
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