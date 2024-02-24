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Uyuşturucuyla Yakalanmıştı: Peaky Blinders'ın Starı Paul Anderson'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Uyuşturucuyla Yakalanmıştı: Peaky Blinders'ın Starı Paul Anderson'ın Son Halini Görenler Gözlerine İnanamadı

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
24.02.2024 - 15:47

Uyuşturucu kullanırken yakalanan Peaky Blinders'ın Arthur Shelby'si Paul Anderson, dünya basınının gündemine bomba gibi düşmüştü. Olayın ardından ilk kez Londra'da görüntülenen Paul Anderson'ın son halini görenler ise tanıyamadı!

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
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Dünya genelinde büyük ses getiren ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Peaky Blinders dizisini mutlaka biliyorsunuzdur.

Dünya genelinde büyük ses getiren ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Peaky Blinders dizisini mutlaka biliyorsunuzdur.

İngiliz dönem dizisi olan Peaky Blinders, hem oyuncuların başarılı performansı hem de hikaye işleyişiyle izleyiciyi kendisine bağımlı hale getirmişti.

İngiliz dönem dizisi olan Peaky Blinders, hem oyuncuların başarılı performansı hem de hikaye işleyişiyle izleyiciyi kendisine bağımlı hale getirmişti.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan dizinin final sezonu 2022 yılında yayınlanmış ve toplam 6 sezon sürmüştü. Dünya genelinde büyük başarılara imza atan dizi hala popülerliğini koruyor.

2013 yılında yayınlanmaya başlayan dizinin final sezonu 2022 yılında yayınlanmış ve toplam 6 sezon sürmüştü. Dünya genelinde büyük başarılara imza atan dizi hala popülerliğini koruyor.

Fakat geçtiğimiz aylarda dizinin adı kötü bir olayla anıldı. Dizinin agresifliğiyle öne çıkan karakteri Arthur Shelby'i canlandıran Paul Anderson, uyuşturucu maddeyle yakalandı!

Fakat geçtiğimiz aylarda dizinin adı kötü bir olayla anıldı. Dizinin agresifliğiyle öne çıkan karakteri Arthur Shelby'i canlandıran Paul Anderson, uyuşturucu maddeyle yakalandı!

Dizideki başarısıyla ön plana çıkan Paul Anderson'ın karıştığı bu suç dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

Dizideki başarısıyla ön plana çıkan Paul Anderson'ın karıştığı bu suç dünya basınında geniş yankı uyandırdı.
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İzleyici bu haberle "Dizi ve gerçek hayatı birbirine karıştırdı" diye düşünürken Anderson'ın avukatı tam da buna benzer bir savunmayla herkesi şoke etmişti!

İzleyici bu haberle "Dizi ve gerçek hayatı birbirine karıştırdı" diye düşünürken Anderson'ın avukatı tam da buna benzer bir savunmayla herkesi şoke etmişti!

Sokrates'i bile kıskandıracak bu savunmada avukat 'Müvekkilim, karaktere bürünerek dizinin hayranlarını memnun etmek için elinden geleni yaptı.' diyerek herkesi dumura uğrattı!

Detaylar burada 👇

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Anderson ise geçtiğimiz günlerde olaydan sonra ilk kez Londra'da görüntülendi.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öğrenilen Anderson ise geçtiğimiz günlerde olaydan sonra ilk kez Londra'da görüntülendi.

Son haliyle herkesi şaşırtan Paul Anderson'ı görenler ise tanımakta zorlandı!

Son haliyle herkesi şaşırtan Paul Anderson'ı görenler ise tanımakta zorlandı!

İşte Paul Anderson'ın son hali

İşte Paul Anderson'ın son hali

Valla ne diyelim bilemedik...

Valla ne diyelim bilemedik...
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