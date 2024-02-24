Kim Kardashian'ın Tanktan Farksız Yeni Arabası Tesla Cybertruck'la Kahve Almaya Gitmesi Olay Oldu
Kim Kardashian'ın Tanktan Farksız Yeni Arabası Tesla Cybertruck'la Kahve Almaya Gitmesi Olay Oldu
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
43 yaşındaki ünlü televizyon yıldızı ve girişimci Kim Kardashian, birkaç gün önce Starbucks'a kahve almaya Tesla'nın meşhur arabası Cybertruck ile giderken görüntülendi. Haliyle bütün dikkatleri üzerine çekti. Detaylar👇
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Elon Musk abimiz 2019'da duyurduğu ve 2023'te tesliminin yapılacağı araba Cybertruck ile epey bir ses getirmişti hatırlarsanız.
Bilim kurgu filminden fırlamış görünümüyle şaşırtan Cybertruck, neredeyse 100 bin dolar değerinde ve aynı zamanda 5 tona kadar yük çekebiliyor. 3 tona yakın bir ağırlığı olan bu arabaya 5 kişi binebiliyor ve 5,68 metre uzunluğunda. Yani tabiri caizse öküz gibi bir araba.
Şimdi görselde görmüş olduğunuz Kardashian familyasının en tanınan bireyi Kim Kardashian, 1.57 boyuyla gitmiş kendine bir Cybertruck almış.
Son zamanlarda keyfi yerinde olan Kardashian'ın 3.5 milyon dolardan fazla değere sahip bir araba koleksiyonu var.
Bir V Class Mercedes Benz, bir Cadillac Escalade ESV, bir Land Rover Range Rover SV Autobiography, bir Mercedes-Maybach GLS600, bir Skims Lamborghini Urus, bir Mercedes-Maybach S580, bir Rolls-Royce Ghost ve bir de Lamborghini Urus Mansory WideBody arabalarına sahip Kardashian, şimdi de yeni Tesla Cybertruck'ı koleksiyonuna ekledi.
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Şu arabanın büyüklüğüne baksanıza Kim yanında kuş kadar kalmış. Araba değil tank bu tank!
Arabanın dizaynını bir kenara bırakın ve Kim'in kombinine bakın. Serseri, asabi aynı zamanda taş gibi görünüyor.🤍
Benim de böyle karın kasım olursa tabii ki her gün crop giyerim bu ne böyle.🧿
Kıvrımlı kalçaları ve şu deri pantolonun güzelliği... Aşko bize bir link ver lütfennn.
Kahveler de alındıysa tankına geri dönme vakti. Hoşçakal Kim! Dikkatli kullan abla.
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Hem şıklığınla hem lüksünle araç koleksiyonuna Cybertruck'ı da ekledin ya Kim helal olsun sana. Sana Malibu sokaklarında iyi gezmeler diliyoruz.👋❤️🚗
Peki siz ne düşünüyorsunuz? Cybertruck'ın görünümü size de güzel geliyor mu? Yorumlarda buluşalım...
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