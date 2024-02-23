Parfüm Markası İçin Hazırlanan Kylie Jenner, Havuz Pozlarıyla Ortalığı Alevlendirdi
Parfüm Markası İçin Hazırlanan Kylie Jenner, Havuz Pozlarıyla Ortalığı Alevlendirdi
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Ünlü iş insanı, model ve medya starı Kylie Jenner, paylaştığı pozlarla resmen sıcaklık artışına sebep oldu. Sevgilisi Timothée Chalamet yeni filminin tanıtımlarını yapmaya gidince, bizim kız da o tatil benim şu iş senin diyerek kendine vakit ayırdı ve ortaya görsel bir şölen bıraktı. Detaylar👇
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Beraberlikleriyle ortalığı sallamaya devam eden Timothée ve Kylie çifti, ilişkilerine tam gaz devam ediyorlar.
Beyonce konseri, tenis maçı, etkinlikler, onlar bunlar derken bu hareketli ilişkileri şimdilik durgun.
Çünkü beyimizin yer aldığı ve çok ses getiren projesi Dune:2 için bir sürü prömiyere ve röportaja katılması gerekiyor. Haliyle biricik sevgilisi Kylie, Timothée ile kısa bir süre uzak mesafe ilişkisi içerisinde.
Timothée uzak diyarlarda yeni filmin tanıtımı yaparken, bizim kız da yalnızlığın keyfini çıkarıp kendiyle kaliteli vakit geçiriyor...
Instagram'da paylaştığı fotoğraflara baksanıza. Lamborghini'sinde verdiği pozlardan anlayacağınız, yüzünde gülücükler açıyor Kylie'nin.🌸
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Los Angeles'a tek başına tatil sefası için giden Kylie, sanki Timothèe'nin özlemini arttırmak için paylaşmış bu fotoğraflarını. Şu manzaraya ve verdiği poza bakınnn.😍
Gün batımının tadını çıkardıktan sonra 'Bir de koltukta poz vereyim' demiş Kylie...
ALLLLLAHHHIMMMM BU NEEE? BANA BUZLA DOLU BİR KOVA SU LÜTFEN!🥵
Bakın bu kız bir işler çeviriyor ben size söyleyeyim. O çizimler yeni çıkacak bir parfümün şişesine mi ait yoksa? Bir de not defterinde 7 Mart yazıyor. Elinde de parfüm örneği var sanırım...🤔
Bu Instagram gönderisinden sonra da Los Angeles'ta tek başına gezerken görüntülenmiş. Tadını çıkar aşko💅✨
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Biraz da yorum okuyalımmm...
"Aynı zamanda çocuk doğurduk, sen nasıl bu kadar iyi görünüyorsun?😭"
"Şimdi o elbiseyi sipariş ediyorum🛒" Aşko bulunca link at.
"Kylie Jenner'ın parfümü mü geliyor yoksa?👀" Yoksaaa...
"Bana mı öyle geliyor, yoksa Kylie her geçen gün daha da seksi bir hale mi geliyor?🔥🔥"
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"Kylie'nin bu versiyonu>"
"SENİ SEVİYORUZ 🤍 KRALİÇE👸"
"PARFÜM???"
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