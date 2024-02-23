Parfüm Markası İçin Hazırlanan Kylie Jenner, Havuz Pozlarıyla Ortalığı Alevlendirdi

Ünlü iş insanı, model ve medya starı Kylie Jenner, paylaştığı pozlarla resmen sıcaklık artışına sebep oldu. Sevgilisi Timothée Chalamet yeni filminin tanıtımlarını yapmaya gidince, bizim kız da o tatil benim şu iş senin diyerek kendine vakit ayırdı ve ortaya görsel bir şölen bıraktı. Detaylar👇