Kendall Jenner ile Sırt Sırta Veren Kim Kardashian Düşmanlarına Böyle Gözdağı Verdi!
Kendall Jenner ile Sırt Sırta Veren Kim Kardashian Düşmanlarına Böyle Gözdağı Verdi!
Kim Kardashian, kız kardeşi Kendall Jenner ile 'Unutmayın ki bize hiçbi şey olmaz' mesajı veren pozunu paylaştı.
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İnternet ünlüsü ve iş insanı Kim Kardashian'ı tanımayanınız yoktur: Kendisi oldukça ünlü bir aileden geliyor.
Ailenin her bir üyesi ayrı olay olunca bu evde hiç drama eksik olmuyor tabi... Zaten programlarında hiç çekinmeden tüm dünyayla da paylaşıyorlar.
Kim, ablası Kourtney'le pek anlaşamıyor ve ikiliyi beraber vakit geçirirken çok az görüyoruz.
Bilenler bilir: Bu abla kardeşin kameralar önünde saç baş kavga etmişliği var!
Kim'in ailedeki favori kız kardeşinin Kendall Jenner olduğunu söylesek yalan olmaz...
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Öyle ki son zamanlarda abla kardeş ikiz gibi takılıyorlar, sık sık birlikte görüntüleniyorlar.
Kim Kardashian geçtiğimiz saatlerde Kendall ile olan bu pozunu paylaşarak "Hep arkandayım 😉" notunu düştü.
Güçlerini mi birleştiriyorlar dersiniz... Yorum sizde 👇
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