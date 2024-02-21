Instagram'ı Dilek ve Şikayet Kutusu Olarak Kullanan Kanye West'in Derdi Hepimizi Gerdi
Instagram'ı Dilek ve Şikayet Kutusu Olarak Kullanan Kanye West'in Derdi Hepimizi Gerdi
Zenginin derdi başka oluyor... Instagram'ı bir türlü doğru kullanmasını öğrenemeyen Kanye West, bu sefer de yaptığı son paylaşımda iPhone 15'ten şikayet etti...
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Kanye West malumunuz... Hareketlerine akıl sır erdiremediğimiz West her gün hepimizi şaşırtmaya devam ediyor.
Özellikle de eşi Bianca Censori hakkında yaptığı paylaşımlarla Instagram kullanımını sorgulatan West artık illallah ettirmişti.
Özellikle eşinin yarı çıplak pozlarını paylaşmaya doyamayan Kanye West uzun bir süre tepkilerin odağındaydı.
Gelen tepkilerden sıkılmış olacak ki, paylaşımlarının formatını değiştirdi: Bu sefer de Instagram'ı dilek ve şikayet kutusu gibi kullanmaya başladı!
Düz bir arka plana "iPhone 15'im b*k gibi yavaş" yazıp dert yanan Kanye West'in paylaşımına kimse anlam veremedi.
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"O zaman telefonunu değiştir" şeklinde zeka fışkıran yorumlar da geldi, West'in yeni düşmanının Apple olup olmadığını merak eden yorumlar da!
Ne diyelim... Kanye West'tir, ne yapsa yeridir. 😂
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tam dayaklık
bu kim?
Yılın gavatı.