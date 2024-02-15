Eski Halini Mumla Aradığımız Megan Fox'un Estetik İşlemlerini Uzman Doktor Tek Tek Anlattı
Eski Halini Mumla Aradığımız Megan Fox'un Estetik İşlemlerini Uzman Doktor Tek Tek Anlattı
Kaynak: https://the-jut.com/2024/02/15/plasti...
Eski halini mumla aradığımız Megan Fox'un geçirdiği estetik operasyonlara bir de doktor gözüyle bakalım. Ünlü oyuncu ne tür işlemler yaptırmış, tek tek anlattık. 👇
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'Transformers', 'Jennifer's Body' gibi birbirinden ünlü yapımlarda rol alarak adını duyuran Megan Fox'u hepimiz tanıyoruz.
Son zamanlarda güzellik standartlarına kendini kaptırarak gözardı edilemeyecek türden bir değişim geçiren Fox, Kardashianlara benzetilir oldu!
Eski halini mumla aradığımız Megan Fox'un değişimini beğenen de var beğenmeyen de...
Ancak ünlü oyuncunun kendisini 'şişme seks oyuncaklarına' benzettiği son paylaşımına tepki yağdı.
Taylor Swift, Travis Kelce ve sevgilisi Machine Gun Kelly ile paylaşım yapan Megan Fox, "Sadece Japonya'dan alabileceğiniz çok pahalı silikon seks oyuncaklarına benziyorum" şeklinde açıklama yazdı.
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Bu sözleri ve değişimine tepkiler artınca, bir plastik cerrah Fox'un yüzünü inceleyerek yaptırdığı işlemlerden bahsetti.
Megan Fox'un sadece estetik yüzünden değil, yaş alması nedeniyle değişebileceğini söyleyen Patel, "Megan dudak dolgusu yaptırmış gibi duruyor" dedi.
"Yanaklarında da dolgu var ve geçmişte burnu için de bir operasyon geçirmiş" ifadelerini kullandı.
"Fotoğraftaki en büyük değişim sanırım verdiği poz yüzünden. Dudaklarını büzünce olduğundan daha büyük göstermiş."
Patel, Fox'un değişiminin nedenlerinden biri olarak 30'lu yaşlarımızda yüzümüzün orta kısmındaki diriliği kaybetmemizden ötürü olabileceğini ve belki de bu yüzden gözümüze farklı görünüyor olabileceğini belirtti.
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Sizin düşünceleriniz neler? İmaj değişikliğinden mi aşırı estetikten mi? Yorum sizde 👇
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