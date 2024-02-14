Twilight'ın Bella'sı Kristen Stewart Sevgililer Günü'ne Beyaz Donlu Pozlarıyla Giriş Yaptı
Twilight'ın Bella'sı Kristen Stewart Sevgililer Günü'ne Beyaz Donlu Pozlarıyla Giriş Yaptı
Twilight serisiyle ünlenen oyuncu Kristen Stewart bu Sevgililer Günü'nde de maskülenliğinden ödün vermedi ve beyaz donlu pozlarıyla kapak kızı oldu! Bakalım 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
'Twilight' serisiyle ünlenen ve daha sonra birbirinden kaliteli yapımlarda adını duyduğumuz Kristen Stewart'ı tanıyanlarınız vardır.
Maskülenliğin kitabını yazan Stewart, bu 14 Şubat'ta Rolling Stone dergisinin konuğu ve kapak yıldızı oldu.
Ünlü oyuncu hiç beklemediğimiz bir şekilde kameralar karşısına çıkarak görenleri şaşırtmadı değil...
Kendisinin beyaz donlu pozlarını beğenenler de, anlam veremeyenler de oldu. 😅
Tabi bu pozlar yorumsuz da kalmadı... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Kristen Stewart bana çok ihtiyacın var"
"Bebek bezine benziyor"
"Cennetten gelmiş"
"Twilight'tan sonra çok değişti"
"Sevgililer Günü kutlu olsun???"
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Harika görünse de saç kesimini asla sevemeyeceğim"
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda