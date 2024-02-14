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Twilight'ın Bella'sı Kristen Stewart Sevgililer Günü'ne Beyaz Donlu Pozlarıyla Giriş Yaptı

Twilight'ın Bella'sı Kristen Stewart Sevgililer Günü'ne Beyaz Donlu Pozlarıyla Giriş Yaptı

Effy
Effy - Onedio Editörü
14.02.2024 - 21:04

Twilight serisiyle ünlenen oyuncu Kristen Stewart bu Sevgililer Günü'nde de maskülenliğinden ödün vermedi ve beyaz donlu pozlarıyla kapak kızı oldu! Bakalım 👇

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'Twilight' serisiyle ünlenen ve daha sonra birbirinden kaliteli yapımlarda adını duyduğumuz Kristen Stewart'ı tanıyanlarınız vardır.

'Twilight' serisiyle ünlenen ve daha sonra birbirinden kaliteli yapımlarda adını duyduğumuz Kristen Stewart'ı tanıyanlarınız vardır.

Maskülenliğin kitabını yazan Stewart, bu 14 Şubat'ta Rolling Stone dergisinin konuğu ve kapak yıldızı oldu.

Maskülenliğin kitabını yazan Stewart, bu 14 Şubat'ta Rolling Stone dergisinin konuğu ve kapak yıldızı oldu.

Ünlü oyuncu hiç beklemediğimiz bir şekilde kameralar karşısına çıkarak görenleri şaşırtmadı değil...

Ünlü oyuncu hiç beklemediğimiz bir şekilde kameralar karşısına çıkarak görenleri şaşırtmadı değil...

Kendisinin beyaz donlu pozlarını beğenenler de, anlam veremeyenler de oldu. 😅

Kendisinin beyaz donlu pozlarını beğenenler de, anlam veremeyenler de oldu. 😅

Tabi bu pozlar yorumsuz da kalmadı... 👇

Tabi bu pozlar yorumsuz da kalmadı... 👇
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"Kristen Stewart bana çok ihtiyacın var"

"Kristen Stewart bana çok ihtiyacın var"

"Bebek bezine benziyor"

"Bebek bezine benziyor"
twitter.com

"Cennetten gelmiş"

"Cennetten gelmiş"
twitter.com

"Twilight'tan sonra çok değişti"

"Twilight'tan sonra çok değişti"
twitter.com

"Sevgililer Günü kutlu olsun???"

"Sevgililer Günü kutlu olsun???"
twitter.com
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"Harika görünse de saç kesimini asla sevemeyeceğim"

"Harika görünse de saç kesimini asla sevemeyeceğim"
twitter.com

Siz çekimi nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun 👇

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