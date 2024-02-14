Exlerin Savaşı: Selena Gomez'in Erkek Arkadaşı Benny Blanco, Justin Bieber'a mı Özeniyor?

Selena Gomez ve Justin Bieber bilmem kaç yıl önce ayrılmış olsalar da kimse bu gerçeği kabullenmek istemiyor gibi! Justin'in biricik eşi Hailey Bieber, Selena Gomez'e özeniyor dedikoduları henüz yeni bitmişken, şimdi de Selena'nın sevgilisi Benny Blanco'nun Justin'e özendiği iddia edildi!

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