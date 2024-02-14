Exlerin Savaşı: Selena Gomez'in Erkek Arkadaşı Benny Blanco, Justin Bieber'a mı Özeniyor?
Exlerin Savaşı: Selena Gomez'in Erkek Arkadaşı Benny Blanco, Justin Bieber'a mı Özeniyor?
Selena Gomez ve Justin Bieber bilmem kaç yıl önce ayrılmış olsalar da kimse bu gerçeği kabullenmek istemiyor gibi! Justin'in biricik eşi Hailey Bieber, Selena Gomez'e özeniyor dedikoduları henüz yeni bitmişken, şimdi de Selena'nın sevgilisi Benny Blanco'nun Justin'e özendiği iddia edildi!
Gelin yılan hikayesine dönen bu ilişkilere yakından bir bakalım. 👇
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Her şey yıllar yıllar önce Selena Gomez ve Justin Bieber'ın çıkmaya başlamasıyla başladı: İkili için birbirlerinin ilk gerçek aşkı desek yalan olmaz.
Herkesin favorisi haline gelen meşhur çiftimiz maalesef bir süre sonra fazlasıyla toksik bir hal almaya başladı: Bir ayrılıp bir barışıyorlar, bir aşklarını haykırıp bir göndermeli paylaşımlarda bulunuyorlardı.
Derken çiftimiz temelli ayrıldı: Justin Bieber soluğu şimdilerde eşi olan Hailey Bieber'ın yanında aldı.
Tamam, Justin ve Selena ayrıldı ve herkes kendi yoluna baktı diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz: Üstüne vazife olmayan işlere karışan hayranlar Hailey Bieber'a zorbalık yaparak Selena Gomez'e özendiğini iddia ettiler.
Abartısız her şeyini kopyalamakla suçladılar: Poz kesmelerinden...
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Giydikleri kıyafetlere kadar, Hailey aşağı Hailey yukarı diyerek kızı yerden yere vurdular!
Neyse ki bu zorbalık da nihayetinde son buldu: Evli çiftimiz kendi hayatına, Selena kendi hayatına geri döndü.
Ancak sonra Selena 'Başıma gelen en güzel şey' dediği yeni sevgilisi Benny Blanco ile çıkageldi.
Yetmedi: Glory Magazines son paylaşımında Benny Blanco ve Justin Bieber arasındaki benzerliklere dikkatleri çekti.
Selena Gomez ve Benny Blanco'nun aşk ifadelerinin Justin ve Hailey Bieber'a benzediği ileri sürüldü.
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Aynı kalıpları kullandıkları görülüyor...
Bir de o paylaşımı Benny'nin beğendiği notunu da düşelim.
Benzerliğe hak verenler de, inkar edenler de oldu. 👇
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