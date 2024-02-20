Aşkın Başkenti Paris'e Giden Selena Gomez'den Küvetten Üstsüz Paylaşım Geldi
Aşkın Başkenti Paris'e Giden Selena Gomez'den Küvetten Üstsüz Paylaşım Geldi
Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden inmek nedir bilmeyen Selena Gomez, aşkın başkenti Paris'e uçtu ve şehrin dört bir yanından paylaşım yaptı. En çok da Gomez2in küvet pozu dikkatleri çekti.
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Dramaların kadını dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'i tanımayanımız kalmadı.
Kendisi son zamanlarda biricik sevgilisi Benny Blanco ile yaşadığı deli dolu aşkla da gündemde!
Şimdilerde aşkın başkenti Paris'te hayatın tadını çıkaran Gomez, ne gece gezmelerinden ne de paylaşımlardan geri kaldı.
Sık sık sosyal medyaya ara vereceğini söyleyen Gomez'in Instagram tutkusu bitmek bilmiyor...
Paris'in dört bir köşesinden paylaşım yapan Gomez'in pozları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
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Paris'e gidip kruvasan yemeden dönmek olmaz... 👀
Gomez'in paylaştığı fotoğraf serisinde en çok da küvet pozu dikkatleri çekti.
"Paris sokaklarının sahibi, nokta"
"Özgüvenli olduğunda onu çok beğeniyorum"
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"Geri döndü"
"Selena çok güzel, bazen keşke o olsaydım diyorum"
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