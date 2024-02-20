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Aşkın Başkenti Paris'e Giden Selena Gomez'den Küvetten Üstsüz Paylaşım Geldi

Aşkın Başkenti Paris'e Giden Selena Gomez'den Küvetten Üstsüz Paylaşım Geldi

Selena Gomez
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.02.2024 - 19:37

Son zamanlarda özel hayatıyla gündemden inmek nedir bilmeyen Selena Gomez, aşkın başkenti Paris'e uçtu ve şehrin dört bir yanından paylaşım yaptı. En çok da Gomez2in küvet pozu dikkatleri çekti.

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Dramaların kadını dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'i tanımayanımız kalmadı.

Dramaların kadını dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Selena Gomez'i tanımayanımız kalmadı.

Kendisi son zamanlarda biricik sevgilisi Benny Blanco ile yaşadığı deli dolu aşkla da gündemde!

Kendisi son zamanlarda biricik sevgilisi Benny Blanco ile yaşadığı deli dolu aşkla da gündemde!

Burdan da dedikodu çıkmış ve ikilinin Justin - Hailey çiftine özendiği konuşulmuştu. 👀

Şimdilerde aşkın başkenti Paris'te hayatın tadını çıkaran Gomez, ne gece gezmelerinden ne de paylaşımlardan geri kaldı.

Şimdilerde aşkın başkenti Paris'te hayatın tadını çıkaran Gomez, ne gece gezmelerinden ne de paylaşımlardan geri kaldı.

Sık sık sosyal medyaya ara vereceğini söyleyen Gomez'in Instagram tutkusu bitmek bilmiyor...

Sık sık sosyal medyaya ara vereceğini söyleyen Gomez'in Instagram tutkusu bitmek bilmiyor...

Paris'in dört bir köşesinden paylaşım yapan Gomez'in pozları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.

Paris'in dört bir köşesinden paylaşım yapan Gomez'in pozları kısa sürede milyonlarca beğeni aldı.
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Paris'e gidip kruvasan yemeden dönmek olmaz... 👀

Paris'e gidip kruvasan yemeden dönmek olmaz... 👀

Gomez'in paylaştığı fotoğraf serisinde en çok da küvet pozu dikkatleri çekti.

Gomez'in paylaştığı fotoğraf serisinde en çok da küvet pozu dikkatleri çekti.

Yorumlar da gecikmedi. 👇

"Paris sokaklarının sahibi, nokta"

"Paris sokaklarının sahibi, nokta"
twitter.com
twitter.com

"Özgüvenli olduğunda onu çok beğeniyorum"

"Özgüvenli olduğunda onu çok beğeniyorum"
twitter.com
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twitter.com

"Geri döndü"

"Geri döndü"
twitter.com
twitter.com

"Selena çok güzel, bazen keşke o olsaydım diyorum"

"Selena çok güzel, bazen keşke o olsaydım diyorum"
twitter.com

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