Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Adı Yılmaz Erdoğan ile Aşk Dedikodularına Karışan Cansu Taşkın'ın Kalpli Paylaşımı Dikkatleri Çekti

Adı Yılmaz Erdoğan ile Aşk Dedikodularına Karışan Cansu Taşkın'ın Kalpli Paylaşımı Dikkatleri Çekti

Yılmaz Erdoğan
Effy
Effy - Onedio Editörü
20.02.2024 - 17:09

İnci Taneleri dizisiyle bomba gibi bir dönüş yapan Yılmaz Erdoğan'ın bir süredir özel hayatı da mercek altında. İlk olarak Bircan Bali, Yılmaz Erdoğan'ın iki yıla yakın bir süredir model Cansu Taşkın ile birlikte olduğunu ileri sürmüştü. İki taraftan da söz konusu iddiaya dair hiçbir yanıt gelmemişti. Şimdi de Taşkın'ın profilindeki kalpli Yılmaz Erdoğan paylaşımı dikkatleri çekti.

👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

"İnci Taneleri" dizisiyle reytinglerin altını üstüne getiren Yılmaz Erdoğan dizide hem senaristliği hem de "Azem" rolünü üstlendi.

"İnci Taneleri" dizisiyle reytinglerin altını üstüne getiren Yılmaz Erdoğan dizide hem senaristliği hem de "Azem" rolünü üstlendi.

Diziyle gelen popülaritenin ardından gözler Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatına çevrildi: Ünlü oyuncu ve senarist isim en son kendi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin ile evliliğini 2018 yılında sonlandırmıştı.

Diziyle gelen popülaritenin ardından gözler Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatına çevrildi: Ünlü oyuncu ve senarist isim en son kendi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin ile evliliğini 2018 yılında sonlandırmıştı.

Yılmaz Erdoğan'ın aşk hayatına dair bomba iddia ise Bircan Bali'den geldi: Yılmaz Erdoğan'ın herkesten gizlediği model bir sevgilisi olduğunu ileri sürdü.

Yılmaz Erdoğan'ın aşk hayatına dair bomba iddia ise Bircan Bali'den geldi: Yılmaz Erdoğan'ın herkesten gizlediği model bir sevgilisi olduğunu ileri sürdü.

Bali'nin iddiasına göre Cansu Taşkın ve Erdoğan iki yıla yakındır beraber:

İki taraftan da bir yalanlama ya da açıklama gelmeyince gözler aralarında 25 yaş fark olan bu çifte çevrildi.

İki taraftan da bir yalanlama ya da açıklama gelmeyince gözler aralarında 25 yaş fark olan bu çifte çevrildi.
İki taraftan da bir yalanlama ya da açıklama gelmeyince gözler aralarında 25 yaş fark olan bu çifte çevrildi.

Model Cansu Taşkın'ın Instagram profilinde sabitli ve siyah kalp (🖤) başlıklı Yılmaz Erdoğan paylaşımı da dikkatleri çekti.

Model Cansu Taşkın'ın Instagram profilinde sabitli ve siyah kalp (🖤) başlıklı Yılmaz Erdoğan paylaşımı da dikkatleri çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'ı izlemeye gittiği geceden paylaşımlar yaptığı görüldü.

Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'ı izlemeye gittiği geceden paylaşımlar yaptığı görüldü.

Aynı geceden ikilinin birlikte fotoğrafı da var.

Aynı geceden ikilinin birlikte fotoğrafı da var.

Yine aynı hikaye serisinde Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni ve Ersin Korkut'un kardeşi Erdoğan Korkut'un doğum gününü de kutlamış.

Yine aynı hikaye serisinde Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni ve Ersin Korkut'un kardeşi Erdoğan Korkut'un doğum gününü de kutlamış.

Sizin düşünceleriniz neler? Bircan Bali'nin iddiası doğru olabilir mi?

Sizin düşünceleriniz neler? Bircan Bali'nin iddiası doğru olabilir mi?
Sizin düşünceleriniz neler? Bircan Bali'nin iddiası doğru olabilir mi?

Yorum sizde 👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
19
7
4
3
2
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?