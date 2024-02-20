Adı Yılmaz Erdoğan ile Aşk Dedikodularına Karışan Cansu Taşkın'ın Kalpli Paylaşımı Dikkatleri Çekti
Adı Yılmaz Erdoğan ile Aşk Dedikodularına Karışan Cansu Taşkın'ın Kalpli Paylaşımı Dikkatleri Çekti
İnci Taneleri dizisiyle bomba gibi bir dönüş yapan Yılmaz Erdoğan'ın bir süredir özel hayatı da mercek altında. İlk olarak Bircan Bali, Yılmaz Erdoğan'ın iki yıla yakın bir süredir model Cansu Taşkın ile birlikte olduğunu ileri sürmüştü. İki taraftan da söz konusu iddiaya dair hiçbir yanıt gelmemişti. Şimdi de Taşkın'ın profilindeki kalpli Yılmaz Erdoğan paylaşımı dikkatleri çekti.
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"İnci Taneleri" dizisiyle reytinglerin altını üstüne getiren Yılmaz Erdoğan dizide hem senaristliği hem de "Azem" rolünü üstlendi.
Diziyle gelen popülaritenin ardından gözler Yılmaz Erdoğan'ın özel hayatına çevrildi: Ünlü oyuncu ve senarist isim en son kendi gibi oyuncu olan Belçim Bilgin ile evliliğini 2018 yılında sonlandırmıştı.
Yılmaz Erdoğan'ın aşk hayatına dair bomba iddia ise Bircan Bali'den geldi: Yılmaz Erdoğan'ın herkesten gizlediği model bir sevgilisi olduğunu ileri sürdü.
İki taraftan da bir yalanlama ya da açıklama gelmeyince gözler aralarında 25 yaş fark olan bu çifte çevrildi.
Model Cansu Taşkın'ın Instagram profilinde sabitli ve siyah kalp (🖤) başlıklı Yılmaz Erdoğan paylaşımı da dikkatleri çekti.
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Cansu Taşkın'ın Yılmaz Erdoğan'ı izlemeye gittiği geceden paylaşımlar yaptığı görüldü.
Aynı geceden ikilinin birlikte fotoğrafı da var.
Yine aynı hikaye serisinde Cansu Taşkın, Yılmaz Erdoğan'ın kuzeni ve Ersin Korkut'un kardeşi Erdoğan Korkut'un doğum gününü de kutlamış.
Sizin düşünceleriniz neler? Bircan Bali'nin iddiası doğru olabilir mi?
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