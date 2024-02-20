Adı Yılmaz Erdoğan ile Aşk Dedikodularına Karışan Cansu Taşkın'ın Kalpli Paylaşımı Dikkatleri Çekti

İnci Taneleri dizisiyle bomba gibi bir dönüş yapan Yılmaz Erdoğan'ın bir süredir özel hayatı da mercek altında. İlk olarak Bircan Bali, Yılmaz Erdoğan'ın iki yıla yakın bir süredir model Cansu Taşkın ile birlikte olduğunu ileri sürmüştü. İki taraftan da söz konusu iddiaya dair hiçbir yanıt gelmemişti. Şimdi de Taşkın'ın profilindeki kalpli Yılmaz Erdoğan paylaşımı dikkatleri çekti.

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