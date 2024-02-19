Görüş Bildir
Haberler
Spor
Milli Gururumuz Ebrar Karakurt Babasının Dövmesini Yaptırarak Açıklamasıyla Duygulandırdı

Milli Gururumuz Ebrar Karakurt Babasının Dövmesini Yaptırarak Açıklamasıyla Duygulandırdı

Ebrar Karakurt
Effy
Effy - Onedio Editörü
19.02.2024 - 21:23

Milli gururumuz Ebrar Karakurt bir yandan voleybolda tarih yazarken bir yandan ailesine yaptığı jestlerle duygu seli yaşatıyor! Babasının dövmesini yaptıran Karakurt'un açıklaması duygulandırdı. 

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt genç yaşında voleybol alanında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt genç yaşında voleybol alanında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.

Şu anda Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'nın oyuncusu olan Karakurt, tüm Rus voleybolseverleri kendine hayran bırakmış durumda.

Şu anda Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'nın oyuncusu olan Karakurt, tüm Rus voleybolseverleri kendine hayran bırakmış durumda.

Sevilen sporcu voleybol kariyerinin yanı sıra sosyal medyada paylaşımları ile de takip edilen bir isim.

Sevilen sporcu voleybol kariyerinin yanı sıra sosyal medyada paylaşımları ile de takip edilen bir isim.

Ailesine olan sevgi ve minnetini sık sık dile getiren Karakurt, zaman zaman anne ve babasıyla paylaşım da yapıyor.

Ailesine olan sevgi ve minnetini sık sık dile getiren Karakurt, zaman zaman anne ve babasıyla paylaşım da yapıyor.

Karakurt'tan şimdi de sadece babasını değil, gören herkesi duygulandıran bir jest geldi!

Karakurt'tan şimdi de sadece babasını değil, gören herkesi duygulandıran bir jest geldi!
İçeriğin Devamı Aşağıda

Babasıyla fotoğrafının minimal bir dövmesini yaptıran Karakurt, “Her harika kızın arkasında gerçekten harika bir baba vardır❤️” notunu düştü.

Babasıyla fotoğrafının minimal bir dövmesini yaptıran Karakurt, “Her harika kızın arkasında gerçekten harika bir baba vardır❤️” notunu düştü.

Elbette bu harika jest ve açıklamayı görenler imrenmedi değil... 👇

Elbette bu harika jest ve açıklamayı görenler imrenmedi değil... 👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?