Milli Gururumuz Ebrar Karakurt Babasının Dövmesini Yaptırarak Açıklamasıyla Duygulandırdı
Milli Gururumuz Ebrar Karakurt Babasının Dövmesini Yaptırarak Açıklamasıyla Duygulandırdı
Milli gururumuz Ebrar Karakurt bir yandan voleybolda tarih yazarken bir yandan ailesine yaptığı jestlerle duygu seli yaşatıyor! Babasının dövmesini yaptıran Karakurt'un açıklaması duygulandırdı.
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Filenin Sultanları'ndan Ebrar Karakurt genç yaşında voleybol alanında başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor.
Şu anda Rusya takımı Lokomotiv Kaliningrad'nın oyuncusu olan Karakurt, tüm Rus voleybolseverleri kendine hayran bırakmış durumda.
Sevilen sporcu voleybol kariyerinin yanı sıra sosyal medyada paylaşımları ile de takip edilen bir isim.
Ailesine olan sevgi ve minnetini sık sık dile getiren Karakurt, zaman zaman anne ve babasıyla paylaşım da yapıyor.
Karakurt'tan şimdi de sadece babasını değil, gören herkesi duygulandıran bir jest geldi!
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Babasıyla fotoğrafının minimal bir dövmesini yaptıran Karakurt, “Her harika kızın arkasında gerçekten harika bir baba vardır❤️” notunu düştü.
Elbette bu harika jest ve açıklamayı görenler imrenmedi değil... 👇
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